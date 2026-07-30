José Luis Mateo: "El intervencionismo inmobiliario no aumenta la oferta de vivienda"

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, rechaza las críticas lanzadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la política de vivienda del Ejecutivo autonómico y ha defendido que la solución a la crisis habitacional pasa por incrementar la oferta de viviendas y no por intervenir el mercado del alquiler.

Durante una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero, Mateo ha respondido a las declaraciones realizadas por Sánchez en Palma, tras reunirse con la Presidenta del Govern, Marga Prohens, y con el Rey Felipe VI, en las que el presidente aseguró que las comunidades que aplican la Ley Estatal de Vivienda están logrando contener el precio del alquiler sin reducir la oferta.

El conseller ha negado esa afirmación y ha asegurado que los informes de los que dispone el Govern apuntan en la dirección contraria. "Los datos empíricos de los que contamos nosotros, que son más de once informes, tanto nacionales como internacionales, nos dicen exactamente lo contrario", ha afirmado. Según Mateo, en Cataluña la aplicación de estas medidas ha provocado la retirada de más de 50.000 viviendas del mercado del alquiler, por lo que considera que las afirmaciones del presidente del Gobierno "no se ajustan a la realidad".

Mateo también ha discrepado de la lectura que hizo Pedro Sánchez sobre la multitudinaria manifestación del pasado domingo contra la masificación turística en Palma. El conseller rechaza que la protesta pueda atribuirse únicamente al problema de la vivienda y ha defendido que el Govern ya ha impulsado medidas para contener la presión turística, como el Pacto por la Sostenibilidad, además de un plan de choque para aumentar la oferta residencial.

Programa Lloguer segur

En materia de vivienda, el responsable autonómico ha hecho balance del programa Lloguer Segur, que ya supera el centenar de viviendas captadas para incorporarlas al mercado del alquiler asequible. No obstante, ha advertido de que todavía es pronto para valorar el impacto de las últimas modificaciones introducidas por el Ejecutivo, ya que la tramitación de cada vivienda puede prolongarse entre dos y tres meses.

Reducción de frecuencias ferroviarias

Por otro lado, Mateo ha justificado la reducción de frecuencias del tren durante el mes de agosto, una medida que ha generado críticas entre los usuarios del servicio. El conseller ha pedido disculpas por las molestias, aunque ha insistido en que la decisión responde a la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento y avanzar en la construcción de los nuevos talleres de Son Rutllan.

"Está justificada precisamente por las obras de mantenimiento y por los talleres de Son Rutllan, que son imprescindibles para mejorar el transporte público", ha explicado. Además, ha recordado que agosto es el mes con menor demanda del servicio ferroviario, con una reducción de usuarios superior al 20 %, lo que minimiza el impacto de las obras.

Respecto al eclipse solar del próximo 12 de agosto, el conseller ha asegurado que el Govern mantendrá las frecuencias habituales del transporte público y que, por el momento, no prevé refuerzos extraordinarios. Según ha explicado, el objetivo es garantizar la movilidad sin favorecer una mayor afluencia de visitantes a la Serra de Tramuntana durante las horas en las que estarán vigentes las restricciones de acceso.