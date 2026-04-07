Jorge Dezcallar alerta en Onda Cero del nuevo orden mundial: "El principal triunfador es Rusia"

“El principal triunfador es Rusia”, así de contundente se muestra Jorge Dezcallar ante el nuevo equilibrio geopolítico, provocado por el último conflicto bélico en Oriente Medio. El motivo de la entrevista en Onda Cero para hablar del nuevo orden mundial es el último libro del ex director del CNI, convertido en escritor, que presentará este miércoles en Palma.

Asimismo el diplomático y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, presentará en Palma su nueva novela, Pez negro, este miércoles, 8 de abril, a las 18.30 horas, en el Club Diario de Mallorca (Puerto Rico, 15), en una conversación con la periodista Elka Dimitrova, organizada por el Foro Bellver. Se trata de su último libro de una auténtica trilogía que relata una trama sobre terrorismo, geopolítica y secretos de Estado, y que convierte la actualidad internacional en ficción trepidante.

En un momento de máxima convulsión en Oriente Medio, Dezcallar publica una novela adictiva de inteligencia internacional en la que plasma la inquietante actualidad mundial con el conflicto entre Israel y Palestina como epicentro. "No habrá seguridad para Israel sin justicia para los palestinos", reitera el autor quien, con un conocimiento de primera mano del funcionamiento del poder y los servicios secretos, construye una trama vibrante que muestra la lucha secreta de los servicios de inteligencia occidentales contra el terrorismo global.

Por ello, en esta entrevista ofrecida unas horas antes por Onda Cero Mallorca, Dezcallar explica que sus novelas se apoyan en escenarios muy reales y en décadas de experiencia profesional en Oriente Medio y el norte de África. “Lo que hago yo en este libro y en los otros también es utilizar un trasfondo que es muy real”, señala, al tiempo que recuerda que la trama arranca con los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sobre el conflicto actual, el diplomático es especialmente crítico con la estrategia de Estados Unidos e Israel. “Trump es impredecible”, afirma, y añade que el presidente estadounidense se ha metido en un conflicto sin objetivos claros ni una salida pensada. También advirtió de que la ofensiva israelí y la tensión con Irán están erosionando el respeto al derecho internacional. "Es un crimen de guerra y España ha hecho bien en rechazar esta guerra ilegal", añade.

El autor defiende que la ficción de Pez Negro se apoya en hechos “muy creíbles” y muy cercanos a la realidad. “La realidad supera a la ficción”, resume, en una conversación en la que vuelve a combinar literatura, inteligencia y política internacional. Por ello, la presentación de su última novela este miércoles despertará el interés del público que le podrá plantear cuestiones de máximo interés y actualidad.

En Pez Negro, el CNI, la CIA y el MOSAD se enfrentan al enemigo más sanguinario, el terrorista que da nombre al título, Pez Negro. Asís, antiguo espía del CNI retirado en Mallorca, creía haber dejado atrás su pasado. Sin embargo, la llegada de una joven israelí que ha perdido a sus padres en el último ataque de Hamás y una serie de movimientos sospechosos en el puerto de Palma lo empujarán de nuevo a una trama terrorista. Por ello, el libro y la trama se ambienta en parte en la isla natal del escritor, Mallorca.

Tras el éxito de sus anteriores novelas protagonizadas por su particular espía accidental Asís García, el autor consolida su trayectoria con una historia que bebe de la experiencia real de quien conoce las reglas —y las sombras— del tablero internacional. Sus ensayos han analizado la guerra de Ucrania o de Irán y ahora llega con una trilogía de novelas que llega a su culmen con Pez Negro.