Javier Olías, director de Mapfre en las Islas: "Una de cada tres empresas de Baleares está asegurada con nosotros"

El director territorial de Mapfre en Baleares, Javier Olías, ha destacado en el programa especial de 'Más de Uno Mallorca' el peso de la aseguradora en el archipiélago durante la 44ª Copa del Rey Mapfre de Vela, que se disputa en la bahía de Palma. Olías revela que la compañía cuenta con una cuota de mercado del 31% en el segmento empresarial en las islas.

La renovación del acuerdo de patrocinio por tres años más, firmada el pasado mes de julio, consolida una colaboración de 20 años entre Mapfre y el Real Club Náutico de Palma. "Estamos encantados y muy felices de estar un año más aquí", asegura Olías, que también subraya que Baleares es "uno de los mercados más importantes para Mapfre".

La aseguradora, con 93 años de historia, se ha consolidado como referente en sectores como salud y automoción, además de mantener una fuerte vinculación con el sector náutico.

Olías ha explicado que Mapfre se identifica con los valores del deporte y la vela: esfuerzo, superación, sacrificio, talento individual y trabajo en equipo. "Tienes que tener la humildad y el sacrificio necesarios para que el bien del equipo salga adelante", señaló el directivo.

En un contexto marcado por la volatilidad climática, los retos demográficos y el envejecimiento de la población, Olías destaca que las inseguridades "nos rodean y nos van a seguir rodeando". Ante estos desafíos, Mapfre trabaja para "dar la mayor certidumbre posible" a sus clientes mediante soluciones de aseguramiento adaptadas a particulares, familias, autónomos y empresas.