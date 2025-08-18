Jaume Anglada experimenta una "sensible mejoría", pero seguirá en la UCI

LEER MÁS El cantante Jaume Anglada, ingresado grave en la UCI tras ser arrollado en Palma por un conductor a la fuga

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha experimentado una "sensible mejoría", seguirá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases.

Así se recoge en el último parte de evolución del paciente que han difundido este lunes fuentes hospitalarias, en el que se indica que "el paciente ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable".

En todo caso, el parte señala que el cantante todavía permanecerá ingresado en la UCI hasta confirmar evolución favorable.

Cabe recordar que el músico lleva diez días ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.