Sucesos

El cantante Jaume Anglada, ingresado grave en la UCI tras ser arrollado en Palma por un conductor a la fuga

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado herido de gravedad al ser arrollado por un coche cuyo conductor se ha dado a la fuga en la avenida Joan Miró de Palma. El presunto responsable, un joven de 20 años, ha sido detenido en su domicilio gracias a la colaboración ciudadana.

Europa Press

Illes Balears |

El cantante Jaime Anglada participa en Les nits de Can Tàpera
El cantante Jaime Anglada participa en Les nits de Can Tàpera | Fundació Sa Nostra

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad y permanece ingresado en la UCI de Son Espases tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Major.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer