TEMPORAL DE VIENTO

Cancelado un vuelo Palma-Barcelona y otras siete conexiones con Ibiza por el fuerte viento

Además, los puertos de Maó, Ciutadella y Eivissa permanecen cerrados ante la alerta naranja de fenómenos costeros con olas que pueden superar los 8 metros de altura

Illes Balears |

Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press
Europa Press

Las fuertes rachas de vientos han obligado a cancelar este jueves un vuelo con origen en el aeropuerto de Palma y destino a Barcelona, así como su correspondiente trayecto de regreso a Mallorca, mientras que en Ibiza se han desviado siete conexiones.

Según han informado fuentes de Aena en Baleares, en el aeropuerto de Ibiza se han cancelado siete vuelos de llegada, tres procedentes de Barcelona y cuatro de Palma, junto con sus respectivos vuelos de salida asociados.

Además, se han registrado dos desvíos, concretamente en un vuelo Sevilla-Ibiza que ha sido redirigido a Valencia y otro Londres-Ibiza que ha aterrizado finalmente en Alicante. En el aeropuerto de Menorca, un vuelo con ruta Palma-Menorca se ha desviado desde su aeropuerto de origen.

En cuanto a los retrasos por la complicada situación meteorológica, Aena ha indicado que no dispone de una cifra cerrada, ya que pueden deberse a distintos motivos y los datos son variables a lo largo de la jornada.

PUERTOS

De momento se mantienen cerrados los puertos de Maó, Ciutadella y Eivissa, por meteorología adversa declarada por la Aemet.

