Jaume Anglada, cantante y amigo del rey, herido grave tras ser arrollado en Palma

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha sido herido de gravedad cuando la moto que conducía ha sido arrollada por un coche que huyó del lugar de los hechos. Según las fuentes sanitarias y policiales, el siniestro se ha producido a las 01:30 horas a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras averiguaciones de la Policía apuntan a que el turismo arrolló a la moto y posteriormente abandonó el cuerpo malherido. Dado el estado de las heridas fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases. En otro orden de cosas, el conductor de 20 años ha sido detenido en su domicilio gracias a la colaboración ciudadana, ya que comunicaron la matrícula a la Policía Local y esta procedió a la identificación.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma, al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.