Jaume Anglada anuncia el lanzamiento de su nuevo disco y desvela sus detalles en Onda Cero Mallorca

Jaume Anglada prepara su regreso a los escenarios después de casi un año y medio alejado de la música debido al grave accidente que sufrió. El cantante mallorquín volverá a encontrarse con su público este sábado en el Teatre Principal de Palma, en un concierto muy especial que lleva por título ‘30 años después’.

La actuación servirá para repasar las tres décadas de trayectoria musical del artista, desde sus primeros pasos hasta la actualidad. Una cita especialmente emotiva después de los largos meses de recuperación y que ha generado una gran expectación: las más de 750 localidades del teatro están agotadas desde hace semanas.

Pero la vuelta de Anglada llega también acompañada de novedades discográficas. El artista ha anunciado que el próximo lunes publicará su nuevo álbum, titulado ‘Domingo de invierno’. El propio cantante ha avanzado algunos detalles de este trabajo durante una entrevista este viernes en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

La presentación del concierto ha contado también con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha querido agradecer públicamente a Jaume Anglada su trayectoria artística y su contribución a la cultura de la isla. Galmés ha destacado el regreso del cantante a los escenarios después de una larga recuperación, en una cita que supone mucho más que un concierto: el reencuentro de uno de los artistas mallorquines con su público.