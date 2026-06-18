La izquierda estudia denunciar a Bestard ante la Fiscalía por malversación y pide una comparecencia urgente de Galmés

El PSIB y MÉS per Mallorca estudiarán la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por la supuesta malversación de fondos públicos derivada del uso exclusivo de tres vehículos oficiales.

Lo han manifestado durante la Comisión de Transparencia de la institución insular celebrada la tarde de este miércoles para exponer los dos informes internos que acreditan que el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes ha reservado tres coches públicos para su uso exclusivo sin tener permiso para ello.

Los documentos sostienen que no existe instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo que permita el uso en régimen de exclusividad. Aunque "no es una conducta apropiada", no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha considerado que los hechos que constan en los documentos son "demoledores" y "pondrían los pelos de punta a cualquier ciudadano que los lea". Además de un incumplimiento "clarísimo" del Código Ético del Consell de Mallorca, ha aventurado que el uso de estos vehículos oficiales podría ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos.

La socialista ha llamado al equipo de gobierno a llevar estos hechos ante la Fiscalía. De lo contrario, ha asegurado, lo hará el PSIB como partido político. También ha planteado la posibilidad de dar traslado tanto al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas. "Si esto lo puede hacer un responsable público, incumpliendo claramente el Código Ético, ¿qué va a pensar la ciudadanía? ¿que hay barra libre? ¿Esto es lo que han venido a hacer los señores de Vox a las instituciones?", se ha preguntado.

Además, ha recriminado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que haya optado por "cerrar en falso" el caso Bestard en vez de cesarle. Una decisión que, ha aventurado, "le condicionará su futuro político". En una línea similar se ha expresado la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, quien ha considerado que el incumplimiento del Código Ético por parte de Bestard viene confirmado en los informes técnicos, por lo que han dejado de ser "sospechas" o "informaciones periodísticas".

Se han incumplido, ha puesto como ejemplos, los puntos que obligan a los cargos electos a actuar con "austeridad" o a no usar los recursos públicos para cuestiones que no tengan que ver con su desempeño institucional. "A esta comisión venidos a controlar el cumplimiento del Código Ético. ¿Piensan que este señor no lo ha incumplido? ¡Pero si ha sido una barra libre!", ha subrayado la ecosoberanista, quien ha recordado que el vicepresidente "todavía tiene el uso exclusivo de los vehículos".

"Pedimos su dimisión el primer día y lo seguimos pidiendo. Es una malversación de recursos públicos", ha sentenciado Perelló, quien se también se ha mostrado favorable a llevar a Bestard ante la Fiscalía. El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha lamentado que el informe de la Secretaría y la Intervención General "relativice unos hechos como el uso indebido de los vehículos".

"Es decir, en cierta manera dice que está mal, pero que en ningún lado dice que está mal (...). Penamos que se tienen que tomar medidas y llegar hasta el fondo", ha incidido. El regionalista, más cauto, ha considerado que antes de llevar el caso al ámbito penal sería conveniente que el Consell de Mallorca encargara nuevos informes para llegar "al fondo" del asunto.

"Las explicaciones que se nos han dado nos hacen perder la confianza. La sensación es que Bestard nos mintió", ha apuntado Salas, quien ha considerado que Galmés debería cesar a un vicepresidente que, al menos, es "moralmente responsable".

MÉS ACUSA A GALMÉS DE CÓMPLICE DE BESTARD Y PIDE SU COMPARECENCIA URGENTE

MÉS per Mallorca ha exigido la comparecencia urgente del presidente del Consell, Llorenç Galmés, para que explique públicamente qué decisiones piensa adoptar ante las conclusiones de los informes sobre el uso de los vehículos oficiales por parte del vicepresidente Pedro Bestard.

La formación considera "incomprensible" que, después de conocerse unos hechos de tanta gravedad, el máximo responsable de la institución todavía no se haya pronunciado ni haya anunciado ninguna medida. En un comunicado, los ecosoberanistas han advertido que el silencio del presidente insular le convierte en cómplice.

"Galmés no puede esconderse en el silencio ni desvincularse del caso porque fue él mismo quién encargó los informes internos que acreditan un uso improcedente de recursos públicos", ha señalado la portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló.

EL PP Y VOX RESPALDAN A BESTARD

Por contra, los portavoces de Vox y el PP, Toni Gili y Núria Riera, respectivamente, han trasladado su apoyo a Bestard al entender que los informes no constatan ningún hecho que deba ser objeto de reproche. "No hay relevancia jurídica sobre los hechos y no contravienen ninguna norma jurídica actualmente en vigor", ha dicho Gili, quien ha considerado que su tabajo como miembro de la Comisión de Transparencia se limita a acatar el contenido del informe.

"La política se sustenta sobre la parte objetiva y jurídica. Podemos debatir sobre lo relativo, si hace calo o frío, pero el objetivo es saber qué temperatura hace", ha expuesto. Ha defendido que no hay norma que regule el uso de los vehículos y que obligue de rotular los vehículos o a ponerlo todo en la agenda, por lo que "no hay relevancia destacable sobre los hechos y no se contraviene ninguna norma jurídica actualmente en vigor sobre estos hechos".

Además, ha puesto en valor el hecho de que Bestard pidiera perdón "por si había podido cometer algún hecho que, dictamina el informe, no va en contra de las leyes establecidas por el Consell de Mallorca". Riera, en la misma dirección, ha considerado que el informe deja claro que "no hay responsabilidad ni incidencia, ni desde el punto de vista del Código Ético ni de la malversación". También ha asegurado que "no ha habido ninguna ingerencia política" en el procedimiento administrativo.

Ambos han cargado contra la oposición por sus "ataques" a Bestard, a quien han considerado que deberían pedir disculpas, y han afirmado que el vicepresidente pondrá los coches que hasta ahora usaba de forma exclusiva a disposición del personal de su departamento.