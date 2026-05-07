La izquierda cuestiona las explicaciones de Bestard sobre el uso de coches públicos y pide su dimisión

El PSOE y MÉS per Mallorca han considerado que el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, no ha dado ninguna explicación sobre el supuesto uso personal de coches públicos y han exigido su dimisión.

Así lo han criticado este jueves después que Bestard haya comparecido en la Comisión de Transparencia para dar explicaciones sobre un supuesto uso personal de coches oficiales de su Departamento. "Ha demostrado que en algún momento puntual utilizaba el coche, él mismo lo reconoce, incluso para ir a actos de partido. Hemos cazado al vicepresidente y no tiene otra salida que dimitir", ha resumido la portavoz socialista, Catalina Cladera.

Precisamente, Cladera ha considerado que los hechos suponen un "flagrante incumplimiento" del Código Ético del Consell. "Cualquier funcionario que use vehículo para trabajar necesita rellenar una hoja de control, ningún viaje se escapa de explicación, quien no lo ha hecho ha sido Bestard", ha expuesto.

En esta línea, la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha considerado que Bestard no ha dado "ni una" explicación sobre el uso de los vehículos. "Se ha reído de los mallorquines", ha reprochado, agregando que esta polémica "no es una cuestión menor".

También ha pedido explicaciones el portavoz de El PI, Toni Salas, quien ha puesto el foco en el hecho de que los coches no llevaran la rotulación corporativa. "Hay intencionalidad, usted sabía que no hacía un buen uso", le ha dicho en la comisión. Así, ha confiado en que los informes de la institución "aporten claridad" y ha exigido respuestas también al presidente del Consell, Llorenç Galmés.

EL PP ESPERA A LOS INFORMES

La portavoz 'popular', Núria Riera, por su parte, ha apuntado que su grupo no hará "ningún juicio previo" y que cuando se tengan los informes "se adoptarán todas y cada una de las medidas tanto de punto de vista jurídico como económico".

"Hay que actuar con prudencia", ha sostenido, a la vez que ha considerado que Bestard "ha dado explicaciones detalladas". Preguntada por la falta de registro de los desplazamientos del vicepresidente, ha apuntado que es necesario "saber el alcance del uso público o privado" de estos vehículos. "Esto determinará una responsabilidad u otra", ha apuntado. También ha insistido en poner en valor que el vicepresidente haya comparecido en la Comisión de Transparencia y que el equipo de gobierno ha actuado "con transparencia desde el principio" iniciando un procedimiento interno con la petición de informes.

En la Comisión de Transparencia, el portavoz de Vox, Toni Gili, ha defendido a Bestard, subrayando que ha dado "todas las explicaciones" y que ha comparecido voluntariamente en la reunión de este órgano. "Los hechos no están demostrados y él ha dicho que no ha hecho un uso personal", ha señalado, agregando que los informes técnicos aclararán los hechos.