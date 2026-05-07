Bestard niega uso indebido de coches del consell de Mallorca, pero admite que no vigila si llevan rotulación: "No lo he hecho con mala fe"

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha negado que haya hecho un uso indebido de los coches de su Departamento, aunque ha admitido que "no vigila" si "pone o no" la rotulación corporativa de la institución y que si su jornada "acaba tarde", lo aparca en su casa.

"Hacen de una cosa puntual una dinámica general", ha dicho en la reunión de la Comisión de Transparencia, en la que ha comparecido para dar explicaciones sobre un supuesto uso irregular de estos vehículos, añadiendo que "una foto puntual no es la historia del día a día".

Igualmente, ha apuntado que "la rotulación imantada se pone y se quita", reconociendo que no "vigila" si "la pone o no". "Tengo parte de culpa", ha indicado sobre esta cuestión, agregando que ahora se están rotulando con adhesivos "así como toca", y no con imanes.

Bestard ha indicado que no tiene "necesidad" de utilizar los coches del Departamento con fines personales. No obstante, ha apuntado que si ha cogido alguno de los vehículos "ha sido porque tenía uno o varios actos relacionados" con su cargo.

"Si había un vehículo estacionado cerca de una carpa informativa de Vox era porque iba a dos actos en Manacor, una carrera en el hipódromo y un partido de vóley al que había sido invitado formalmente", ha añadido. Durante su intervención y a preguntas de la oposición, Bestard ha insistido en que "nunca" ha utilizado los coches públicos con fines personales.

Además, ha cargado contra la izquierda por, a su entender, "considerarlo culpable" de entrada y ha exigido a PSIB y MÉS per Mallorca que le pidan "disculpas públicas" cuando se emitan los informes internos encargados para esclarecer los hechos. "No lo he hecho con mala fe, si he hecho algo q no tocaba pido disculpas", ha añdido.

A preguntas de los medios tras salir de la comisión, el vicepresidente ha expuesto que los actos a los que va los fines de semana "no están publicados en la agenda". "Pero basta ver los recursos de prensa", ha justificado. En este sentido, ha reconocido que no deja registro de estos desplazamientos con coches oficiales. "Personalmente ni lo sabía ni se había puesto nunca", ha dicho, asegurando que "no hay una normativa oficial" que lo exija.

"Todos los sábados y domingos voy a las carreras --en los hipódromos-- y normalmente no están apuntadas porque es una cosa habitual de cada fin de semana", ha sostenido. Preguntado por un viaje a Menorca con uno de los coches públicos, Bestard ha indicado que fue por la Diada del Gran Premio de Menorca de Caballos. "Se decidió así, si coges un taxi lo pasas igual, fue por comodidad", ha argumentado.

"Si la gente entiende que he hecho algo con mala praxis, que no es verdad, pido disculpas si he ofendido, pero tengo claro que no hay nada contrario a lo que marca la ley", ha concluido. En la comparecencia, el vicepresidente ha sacado pecho del trabajo que hace, remarcando que las diferentes instalaciones de su Departamento se encuentran "repartidas por toda la isla", lo que se traduce en desplazamientos diarios.

Así, ha sostenido que si tiene varios actos en un mismo día o la jornada laboral acaba tarde, deja el coche aparcado en su casa, y no en las dependencias del Departamento en General Riera. "Por economía de recursos", ha dicho. También ha indicado que acude a reuniones de trabajo que no están en la agenda, preguntando si "esto es un pecado" o "una mala gestión". Con todo, ha insistido en que no ha utilizado los coches de forma personal y que así se demostrará en los informes que elabora la institución.