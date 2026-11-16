Un incendio en un camión que transporta coches provoca retenciones en el acceso a Palma por Porto Pi

Un incendio declarado la mañana de este lunes en un camión que transporta coches ha provocado retenciones en el acceso a Palma por Porto Pi.

El fuego, según han informado a Europa Press fuentes policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha declarado alrededor de las 08.30 horas a la altura del desvío hacia el Dique del Oeste.

Las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce, se han iniciado en uno de los diez coches que transporta un camión.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos de Palma, que pasadas las 09.00 horas seguían trabajando en la extinción, y de la Policía Local, que regulan el tráfico.

Para la atención de la emergencia se han tenido que cortar todos los carriles de acceso a Palma por Porto Pi, lo que ha provocado retenciones que superan el kilómetro y medio.

Aunque estas podrían irse aumentando, desde la DGT han confiado en que pronto se reabran algunos de los carriles y el tráfico pueda volver a recobrar parte de la normalidad.