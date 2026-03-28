La IGP sobrasada de Mallorca pone en valor la calidad del producto local

La gastronomía local y el producto local se convierten en dos grandes reclamos para el turismo en Mallorca. Por este motivo, Andreu Palou, presente de la IGP sobrasada de Mallorca, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero durante el programa especial de Gente Viajera, con Carles Lamelo, emitido este sábado desde el Hotel Zel Mallorca, en Palmanova (Calvià).

Palou nos ha contado las claves para distinguir una buena sobrasada. Además, ha traído sobrasada de cerdo blanco, cruzado o mixto y sobrasada de cerdo negro. Además, durante el programa se ha hecho una cata en directo. "El cerdo negro se cría en libertad, aunque es un poco más caro, pero tiene todos estos valores", ha defendido asegurado Palou.

El programa especial ha contado con la colaboración de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Calvià y Meliá Hotels International.