Ib-Salut: "Hemos preparado un plan de contingencia a máximos para el eclipse"

El director asistencial del IbSalut, Hermann Ribera, explica en Onda Cero Mallorca que se han reforzado los servicios sanitarios con 160 profesionales y se ha reorganizado actividad hospitalaria para garantizar la asistencia ante la movilización prevista este miércoles.

Es el plan de contingencia "a máximos" que ha diseñado el Servicio de Salud de Baleares Ib-Salut ante el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, y la movilización masiva de personas que se espera en Mallorca. Así lo ha explicado el director asistencial del IbSalut, Hermann Ribera, en una entrevista en Onda Cero Mallorca, durante la programación especial de Más de Uno Mallorca.

Ribera asegura que el objetivo ha sido anticiparse a las posibles necesidades asistenciales y mantener una capacidad de respuesta suficiente ante cualquier emergencia. Para ello, el IbSalut ha reforzado sus tres niveles de atención: atención primaria, hospitales y SAMU 061, con un total de 160 profesionales adicionales.

En concreto, se han incorporado 40 profesionales en atención primaria, 70 en el ámbito hospitalario y 50 en el SAMU 061. También se han reforzado servicios hospitalarios como urgencias, laboratorios, radiología, áreas quirúrgicas y las unidades de pacientes críticos, tanto UCI como reanimación.

El dispositivo ha obligado además a reorganizar y reprogramar consultas y cirugías, aunque Ribera insiste en que no se han suspendido. El objetivo es liberar el mayor número posible de camas, quirófanos y puestos de críticos, especialmente durante la tarde y la noche del día del eclipse y en las jornadas posteriores, dependiendo de la evolución de la demanda asistencial.

El responsable del IbSalut explica que la previsión se ha realizado "a máximos" porque no es posible saber con exactitud cuántas emergencias pueden producirse durante una jornada en la que miles de personas se desplazarán por la isla para observar el fenómeno.

De hecho, las principales preocupaciones sanitarias durante el día 12 no son únicamente las lesiones oculares. Ribera señala como posibles escenarios los accidentes de tráfico, accidentes en la montaña o en el mar, incendios, golpes de calor y traumatismos.

En este sentido, reclama también responsabilidad a los ciudadanos y pide que se respeten las zonas habilitadas para estacionar, especialmente en los accesos a la Serra de Tramuntana, para evitar que los vehículos puedan bloquear el paso de ambulancias y otros servicios de emergencia.

Ribera insiste, además, en la importancia de utilizar gafas homologadas con la norma ISO 12312-2 para observar el eclipse. Advierte de que mirar directamente al Sol sin protección puede provocar lesiones en la retina y, en algunos casos, alteraciones visuales irreversibles.

Pese al amplio dispositivo desplegado, el director asistencial del IbSalut lanza un mensaje de tranquilidad: "Lo más probable es que ocurran pocos eventos o eventos que podamos controlar". El objetivo, asegura, es que la jornada transcurra con normalidad y que el sistema sanitario pueda responder con "seguridad y calidad" ante cualquier eventualidad.