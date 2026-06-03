Iberostar cierra 12 hoteles en Cuba por su vinculación con el holding militar GAESA

Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha dejado de operar y comercializar doce hoteles en Cuba a partir de este lunes 1 de junio, tras desvincularse de Gaviota, la cadena controlada por el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas. La decisión responde al ultimátum de la Administración Trump, que había fijado el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras cortaran sus lazos con esa entidad bajo amenaza de sanciones.

Los hoteles afectados se reparten por toda la isla, desde La Habana hasta Varadero, pasando por Ensenachos, Holguín y Esmeralda. Entre los establecimientos que dejan de operar bajo la marca mallorquina figuran el Iberostar Grand Packard, el Iberostar Selection Ensenachos o el Iberostar Selection La Habana, entre otros.

La cadena ha aclarado que no abandona del todo Cuba. Iberostar mantendrá su presencia en la isla a través de hoteles cuya contraparte estatal pertenece a otros grupos turísticos no vinculados al Ejército, como Cubanacán y Gran Caribe. La compañía lo ha presentado como una decisión de "adaptación al entorno regulatorio internacional" para preservar sus estándares de cumplimiento y gestión.