El Ibavi construirá en Petra 19 viviendas de alquiler para personas con 18 años de residencia en el municipio

El Instituto Balear de la Vivienda construirá en Petra una promoción de 19 viviendas en régimen de alquiler asequible y que se destinarán preferentemente a personas que acrediten al menos 18 años de residencia en el municipio.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este miércoles el proyecto, que se construirá en el Camí des Cos. Será la primera promoción de alquiler del Ibavi en Petra y la primera nueva promoción pública que se impulsa en el municipio en más de 20 años.

Prohens ha encabezado el acto de presentación del proyecto, acompañada del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; del alcalde de Petra, Salvador Femenias, y del gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela.

Se trata, según ha informado el Govern, de una de las promociones que se beneficia del procedimiento exprés impulsado por el Ejecutivo para agilizar la construcción de vivienda pública mediante su declaración como inversión de interés autonómico. Dicha figura permite abreviar y simplificar la tramitación administrativa de los proyectos del Ibavi.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de unos 3,5 millones de euros, impuestos excluidos, y se enmarca en el plan de choque del Govern para incrementar el parque público de vivienda de las Islas. La parcela en la que se desarrollará la promoción ha sido cedida gratuitamente al Ibavi por el Govern.

La nueva promoción estará formada por diez viviendas de un dormitorio, con superficies de entre 55,92 y 56,67 metros cuadrados, y nueve viviendas de dos dormitorios, de entre 71,97 y 74,22 metros cuadrados. Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad.

En total, han recordado, el Govern impulsa en la actualidad más de 1.500 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi en el conjunto del archipiélago, en el marco del plan de choque en materia de vivienda para ampliar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda asequible a los residentes de las islas.