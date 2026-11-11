La huelga anota un seguimiento del 5,8% en el ámbito sanitario balear

La huelga general convocada este miércoles por la vivienda y los salarios dignos registra hasta este mediodía un seguimiento del 5,8% en el ámbito sanitario de las Islas, sin incluir los servicios mínimos.

Así lo ha indicado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, que ha añadido que entre el conjunto de empleados públicos del Govern, el porcentaje de seguimiento se ha elevado hasta el 11,7%.

En cuanto al personal funcionario, el seguimiento de la huelga ha sido del 9,59%, mientras que en el caso del personal laboral se ha situado en el 5,94%.

Globalmente, respecto a los servicios generales de toda la administración autonómica, el porcentaje de seguimiento se ha establecido en el 8,85%.

En cuanto al sector educativo, la huelga ha registrado un seguimiento del 14,9% en el conjunto de Baleares.

Según los datos del Govern, en el transporte público de gestión autonómica la huelga general ha registrado un seguimiento del 7,5% en Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) sin que se haya registrado ninguna incidencia ni en los trenes ni en las instalaciones.

En cuanto al servicio de autobús interurbano de la red TIB, el seguimiento de la huelga ha sido del 26% por parte de los conductores y jefes de tráfico de las empresas concesionarias que prestan el servicio en Mallorca.