Los hoteleros de Mallorca ven en el preacuerdo entre Estados Unidos e Irán "una buena noticia" para el turismo desde el "principio de cautela"

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca FEHM cree que el preacuerdo entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio y la reapertura de Ormuz traerá buenas noticias para el turismo este año en Baleares. A pesar de que nuestro destino iba a ser destino refugio para muchos turistas temerosos de viajar a Oriente Próximo, avanzar en la estabilidad geopolítica es aún mejor para todos, aunque con "el principio de cautela" que caracteriza a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, en palabras de su vicepresidenta ejecutiva María José Aguiló, que ha pasado hoy por el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.

Eso sí, preguntada por si el incremento de pasajeros internacionales en Baleares se refleja en las ocupaciones hoteleras, la vicepresidenta de la patronal hotelera quiere rebajar las expectativas en torno a los cuatro millones y medio de pasajeros internacionales que llegaron a nuestras islas hasta mayo, un 3,8 por ciento por encima del mismo periodo de 2025. Aguiló habla de ocupaciones hoteleras "justas", aunque "proporcionales".

"Hay ocupaciones justas, pero dentro de un período de normalización", añade María José Aguiló, por lo que la FEHM sigue poniendo el foco en una mejor gestión de las infraestructuras y "priorización de los fondos" recaudados con el Impuesto del Turismo Sostenible ITS.

Por cierto, la vicepresidenta ejecutiva de la federación pide más valentía a las administraciones para controlar la oferta ilegal, sobre todo, en el alquiler vacacional, porque asegura que se abren expedientes sancionadores, pero no se cierran plazas.

A todo esto, la FEHM presentó hace pocos días la segunda campaña publicitaria y promocional a favor del turismo, que asegura, ya ha tenido impacto muy positivo entre los visitantes.