Los hoteleros de Mallorca cierran una temporada turística "sólida" y anticipan que la de 2027 exigirá "más esfuerzo"

Los hoteleros de Mallorca han cerrado una temporada turística "sólida", en la que han recibido 10,14 millones de turistas (+2%) entre enero y agosto, y han anticipado que la de 2027, debido al incremento de la competitividad, les exigirá "mucho más esfuerzo".

De este modo se ha pronunciado el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, durante el balance de la temporada estival que ha realizado en el marco de la feria World Travel Market (WTM) de Londres.

"La primera conclusión de este 2026 es que ha sido una buena temporada en Mallorca, una temporada sólida que vuelve a demostrar que nuestro destino tiene la confianza de millones de visitantes. Y, por lo tanto, volvemos a estar contentos con la evolución de la demanda", ha resumido Vich.

En lo que se refiere a los costes, ha apuntado, el sector hotelero también ha "sufrido una elevada inflación" que ha tenido que gestionar "de manera eficiente" para tratar de compensar el impacto sobre su cuenta de resultados.

Aunque ha remarcado que la temporada turística no se debe medir únicamente en función del número de visitantes o por los niveles de ocupación, el presidente de la FEHM ha desgranado algunos datos acerca de la de este año.

Entre enero y agosto, según los últimos datos oficiales que maneja la patronal, llegaron a Mallorca 10,14 millones de turistas, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo del año pasado. Un crecimiento que, ha asegurado Vich, se ha producido principalmente en los meses de marzo y mayo.

EL MERCADO ALEMÁN BAJA PERO SIGUE LIDERANDO

El mercado británico aportó 1,75 millones de turistas, un incremento interanual del 6,5% que fue todavía más pronunciado en el primer trimestre, del 24,5%. El alemán, por su parte, movilizó a 3,23 millones de turistas, una caída del 1,2% respecto al mismo periodo de 2025 pese a seguir representando el 32% del total.

"El alemán sigue siendo el principal mercado en Mallorca, pero no es menos cierto que en 2026 no han tenido el comportamiento que nosotros esperábamos", ha reconocido el presidente de la patronal.

Entre los mercados más pequeños ha destacado el crecimiento del francés, con un incremento del 45% durante el primer trimestre, y la caída de los nórdicos, con descensos acumulados trimestre tras trimestre.

"La foto es de dos mercados extraordinariamente importantes que se complementan. El del Reino Unido, que está demostrando dinamismo muy positivo y lo más interesante es que crece antes del mes de julio, y el de Alemania, que sigue siendo nuestro primer mercado y mantiene una base en la demanda fundamental para Mallorca", ha sintetizado.

Respecto al gasto turístico, el mercado británico dejó entre enero y agosto 3.494 millones de euros (+7,9%), 201 euros diarios; y el alemán, 4.490 millones de euros (+1,8%), 221 euros diarios. Por lo que respecta a los hábitos de compra, los hoteleros sí que han detectado "grandes cambios" en el comportamiento, en el que consideran que la inteligencia artificial juega un papel importante.

Según los datos de ABTA, el 70% de los británicos prevé viajar al extranjero en los próximos 12 meses y, de ellos, el 46% ya ha realizado alguna reserva. La estancia media, por su parte, ha caído un 2,9% hasta los 5,9 días en el conjunto de Baleares, lo que representa "uno de los grandes retos para los años venideros" del sector hotelero.

"El consumidor sigue queriendo viajar, pero compara más, mira más el coste de sus vacaciones y toma las decisiones más tarde. Nos va a obligar a afinar muchísimo más la comercialización para el año que viene. Nos debe tener en alerta tanto a los empresarios como a las administraciones competentes en materia de promoción", ha considerado.

INVERSIÓN, CONECTIVIDAD Y EMPLEO

Vich ha fijado la transformación de la planta hotelera como otro de los "cambios estructurales" de los últimos años. Desde 2019, las plazas correspondientes a establecimientos de cuatro y cinco estrellas han aumentado alrededor de un 24%.

Una evolución que, a su parecer, demuestra que la transformación del sector se ha producido fundamentalmente mediante la renovación, la mejora de categoría y el reposicionamiento del producto, y no mediante un aumento significativo de la capacidad hotelera. El crecimiento "exponencial" en plazas, ha deslizado, viene "por otras modalidades y, por supuesto, por la oferta ilegal".

Sobre la conectividad, el líder empresarial ha considerado que la programación aérea para el invierno 2026-2027 "vuelve a ofrecer oportunidades para extender la actividad más allá de los meses centrales". Baleares dispone de 10,37 millones de asientos programados (+4,4%) y Palma alcanza los 7,98 millones (+6%).

La FEHM ha celebrado el "avance" de las conexiones de largo radio como la de Newark, la de Montreal o la de Abu Dabi. Estas rutas, ha dicho Vich, "permiten incorporar mercados y perfiles de gasto distintos y ampliar la presencia internacional de Mallorca" pero solo se consolidarán si "encuentran demanda".

"Y esa demanda requiere hoteles, restauración, comercio, cultura y experiencias durante todo el año, que deben ser conocidos por la demanda. De ahí la necesidad de promocionar de forma segmentada en los canales oportunos y con los mensajes adecuados", ha sostenido.

Por último, ha aplaudido que se haya "consolidado" la desestacionalización al haber logrado que alrededor del 20% de los establecimientos hoteleros de Mallorca hayan estado abiertos durante todo el año. En la distribución de cierres del 2026, el 50% se sitúa entre el día 1 y el día 15 de noviembre, frente al 34% del 2024.

PERSPECTIVAS PARA 2027 Y EL ITS

Con la vista puesta en la temporada turística de 2027, Vich ha aventurado que la elevada competitividad hará que los hoteleros tengan que hacer un mayor "esfuerzo". "Tenemos motivos para mantener una confianza prudente, pero todavía es pronto para convertir las primeras señales comerciales en una previsión cerrada", ha señalado.

Sí que les preocupa "enormemente" la situación geopolítica mundial y los efectos que pueda tener sobre el precio del queroseno y, por lo tanto, en el precio de los paquetes turísticos para la próxima temporada.

"Nos obliga a cuidar nuestra competitividad, que no depende solo del precio de una habitación sino también de la movilidad, de los servicios públicos, de las infraestructuras y de la experiencia global del visitante", ha incidido.

Desde la FEHM, ha sentenciado, son "prudentemente optimistas" ante un futuro que, a su parecer, "no pasa por llenar más julio y agosto sino por generar más oportunidades durante más meses del año".

Preguntado por su opinión acerca de la posibilidad de que el Govern destine fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) a la construcción de vivienda pública, Vich ha defendido que este tributo "debe ser finalista y ser para los fines para los que fue concebido". "En un momento dado pues podríamos estudiar una excepcionalidad sobre la materia, pero insisto en que deben ser finalistas y para lo que han sido concebidos", ha zanjado.