El Hospital de Manacor vuelve a la normalidad tras controlarse el incendio

El Hospital de Manacor vuelve a trabajar con normalidad después de que los bomberos hayan dado por controlado el incendio y hayan podido garantizar la seguridad de los pacientes y trabajadores. Así lo ha confirmado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en la que ha expresado su "reconocimiento y agradecimiento" a la rápida actuación de los efectivos de emergencias y los sanitarios del centro, que han actuado con la "máxima coordinación y profesionalidad".

La líder del Ejecutivo ha indicado que hasta el lugar de los hechos de ha desplazado la consellera de Salud, Manuela García, y el director general de IbSalut, Javier Ureña, para seguir la evolución de la situación. Ahora ha indicado que se evaluarán los daños ocasionados y las causas del origen del fuego. El incidente se ha iniciado en la tarde de este jueves y ha obligado, por precaución, a desalojar dos áreas y a reubicar a varios pacientes. Fuentes hospitalarias y del IbSalut han confirmado a Europa Press que el fuego se ha desatado en el interior del centro hospitalario.

Aunque las primeras hipótesis apuntaban a que se habría producido en una cocina, finalmente se ha determinado que las llamas se han originado como consecuencia del trabajo de un operario. Se encontraba en una sala de calderas manipulando una radial cuando una chispa ha provocado un pequeño incendio que, pese a que ha sido sofocado rápidamente por los Bomberos de Mallorca, ha generado una espesa humareda.

Inmediatamente, y por motivos de precaución, se ha activado el protocolo de emergencias. Las fuentes han explicado que el fuego ha obligado a desalojar a 25 pacientes que se encontraban en una de las alas de la segunda planta (2ª A) y el área de psiquiatría. Los pacientes de la primera zona han sido reubicados en otras áreas del centro hospitalario, mientras que los de la segunda han salido al patio y previsiblemente podrán regresar a lo largo de este jueves.