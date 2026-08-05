El 'Hispania' del Rey Felipe VI lidera el inicio de la Copa del Rey Mapfre.

Los españoles 'Hispania', en Abanca ORC 0 y con el Rey Felipe VI al timón; 'Teatro del Soho San Miguel', en Uber ORC B; y 'Nadir', en ClubSwan 42; el sueco 'Rán', en Sail Racing ORC A; y el alemán 'Niramo' en Azulmarino ORC C, son los primeros líderes de la 44 Copa del Rey Mapfre, que se celebra hasta el sábado en aguas de la bahía de Palma.

En una jornada inaugural marcada por el embat, la brisa marina térmica típica de Mallorca, los participantes de las cinco clases que estrenaron casilleros completaron dos pruebas este martes. Para el miércoles quedará el estreno de la clase femenina Baleària Women's Cup, que añadirá sus 15 equipos para completar la parrilla de 84 barcos de 15 nacionalidades de la regata, organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP).

En Abanca ORC 0, la clase que reúne a los barcos más potentes de la flota, el primer líder es el 'Hispania' de la Comisión Naval de Regatas de Baleares, timoneado por primera vez por el Rey Don Felipe. El nuevo TP52 español estrenó su participación con un ajustado segundo -a sólo dos segundos del ganador 'Vudú'- y un sólido primero -25 segundos por delante de su rival italiano- para situarse al frente de la provisional, empatado a puntos con el barco de Mauro Gestri. Tercero, a cuatro puntos, está el 'Kilara' del suizo Jeremy Weir (4+1).

"El Rey navegó muy bien. Hemos estado entrenando duro y se muestra muy concentrado, lo cual no es fácil en condiciones como estas. Este barco se nota muy diferente. Contamos con muchas herramientas que nos permiten ir más rápido, pero en esta flota, con tantos regatistas excelentes, hay que luchar duro para poner la proa por delante. Y hoy lo hemos conseguido. No hemos hecho nada extraordinario, pero sí lo justo", explicó el táctico del 'Hispania', Alberto Barovier.

Mientras, en Sail Racing ORC A, se encuentran empatados dos Carkeen 40, el 'Rán' del sueco Niklas Zennström (2+1) y el 'Nola' del estonio Taavet Hinrikus (1+2) después de la resolución de una protesta que otorgó una reparación al 'Rán' en la primera prueba. Tercero es el 'Garm' del también sueco Per Roman (3+5).

En la clase más multitudinaria e internacional de la regata, Uber ORC B, lidera el nuevo XR-41 'Teatro del Soho San Miguel' de Javier Banderas, al ganar la primera prueba por delante del 'Solgreen Frutis' de Javier de Tomás y ser tercero en la segunda. Con ello, manda en la general con medio punto de ventaja respecto al 'L'Immens' de Nicolás González (4+1) y por 3,5 respecto al 'Ebury' de Javi Sabote (6+2).

"Ha sido un día bonito y competido en el que hemos disfrutado mucho navegando en una flota tan numerosa, pero atención, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Esta regata va a consistir en no meterse en problemas desde el mismo momento de la salida; se la llevará el más regular, y el que esté en todas las mangas en el top 4 tiene muchas posibilidades de alzarse con la Copa", señaló Javier Banderas.

En Azulmarino ORC C, el Cape 31 'Niramo' del alemán Sönke Meier hizo valer un primer y un segundo puestos para comandar la tabla con cuatro puntos de renta sobre el Italia 9.98 'Wanderlust X' del balear Josep Pons (2+5) y el también Cape 31 'Django' del italiano Vittorio Lombardi (3+4), empatados a puntos.

Por último, en los monotipos ClubSwan 42, el actual subcampeón del mundo de la clase, el 'Nadir' del balear Pedro Vaquer, logró la única tarjeta perfecta de todas las clases y se aseguró liderar por tres puntos ante el 'Selene Alifax' del italiano Massimo de Campo (2+3), con el 'Pez de Abril' de José María Meseguer (4+2) a cuatro.

"Fueron unas condiciones en las que primaba mucho la táctica, no era de un bordo solo. Está mucho más ajustado de lo que parece, porque hemos ganado las dos regatas, pero hemos estado muy apretados. La diferencia en este evento es el trimado del barco, que ha mejorado mucho y nos permite al menos estar en la pelea", apuntó el táctico del 'Nadir', el canario Rayco Tabares.

Este miércoles, el programa comenzará a las 12.30 horas con un recorrido costero por la bahía de Palma para todas las clases ORC, y seguirá a partir de las 13.00 horas con pruebas formato barlovento-sotavento tanto para los ClubSwan 42 como para el estreno de la clase femenina Baleària Women's Cup.