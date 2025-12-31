Guinard apuesta por el diálogo para solucionar la concesión de plazas turísticas

El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Guinard, ha tomado posesión del cargo este miércoles comprometiendo una hoja de ruta basada en el diálogo y el consenso. En un acto celebrado en el Palau del Consell con el presidente insular Llorenç Galmés, Guinard ha augurado que la concesión de plazas turísticas, cuyo procedimiento fue suspendido, podrá resolverse en los próximos meses.

Guinard ha subrayado que el turismo es el motor económico de la isla y que, a diferencia de otros gobiernos, el de Galmés está "profundamente orgulloso" de esta realidad. El nuevo responsable de Turismo ha enfatizado la necesidad de encontrar soluciones que ofrezcan seguridad jurídica y técnica al proceso de concesión de plazas.

Uno de sus primeros contactos será con HABTUR, la patronal del alquiler turístico, para "intentar trabajar juntos y darnos la mano en la búsqueda de las soluciones más adecuadas". A partir de este viernes iniciará una ronda de contactos con el sector turístico.

El nuevo conseller, que hasta ahora era director insular de Cultura, ha puesto el foco en el binomio cultura-turismo con el objetivo de "dar valor al producto turístico, con la calidad en lugar de la cantidad". Esta estrategia, según su criterio, puede ayudar a conseguir objetivos como poner a los residentes en el centro de las políticas turísticas para compatibilizar la vida en la isla con el principal motor económico. También ha hecho hincapié en la lucha contra la oferta ilegal, considerándola "un agravio comparativo con aquellos que hacen las cosas bien".

En el mismo acto han tomado posesión Andreu Ferrer como nuevo director insular de Cultura y Andreu Obrador como nuevo director insular de Hacienda y Presupuestos, quien sustituye a Maria Antònia Sansó, que asume la dirección general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern.

Galmés ha agradecido a Guinard que haya querido dar este paso hacia delante y liderar los retos turísticos de Mallorca, destacando su gran experiencia y compromiso, responsabilidad e ilusión. Ambos también han reconocido el trabajo de José Marcial Rodríguez, predecesor de Guinard, quien presentó su renuncia el martes tras dos años y medio al frente del departamento.