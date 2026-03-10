La guerra en Oriente Medio amenaza con disparar los precios y agravar la crisis de vivienda en Baleares.

La guerra en Oriente Medio amenaza con disparar aún más los precios y agravar la crisis de vivienda en las islas, según el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, que prevé un aumento de la demanda y de los costes de producción. El decano del COAIB, Bernat Nadal, advierte de que el encarecimiento de los materiales provocará una subida de precios, y alerta además de que la posible llegada de visitantes que busquen comprar vivienda podría aumentar aún más la presión sobre el mercado inmobiliario balear.

La guerra afectará también a la creación del parque público, cuyo número de viviendas plurifamiliares protegidas construidas en 2025 se situaron en 95, según datos proporcionados por el IBAVI y recogidos en el Observatorio de Vivienda, presentado este martes por el COAIB.

El informe apunta que el 2025 se cerró en Mallorca con 5.839 obras, un 27,3% más que el año anterior, y 3.611 viviendas nuevas, un 33,3% más que en 2024. De las nuevas viviendas, 511 corresponden a legalizaciones extraordinarias y 916 a edificaciones en suelo rústico. La mayoría en Pollença, Manacor, Santanyí y Felanitx.

Además, destaca el incremento de viviendas unifamiliares, que superan las 1.840, mientras que las plurifamiliares crecen a menor ritmo, alcanzando las 1.770. Por municipios, destacan Palma, Pollença y Manacor.