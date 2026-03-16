El Govern pide al Gobierno central reunir a las autonomías para coordinar medidas ante la guerra en Oriente Medio

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El Govern exige al Gobierno central que convoque a las Comunidades Autónomas para coordinar las medidas que se tendrán que aplicar ante la guerra en Oriente Medio. Tras la reunión este lunes con los agentes sociales en Palma, no se ha concretado el paquete de medidas por parte del Ejecutivo Autonómico.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, insiste en pedir prudencia y asegura que que el Ejecutivo Autonómico no se va a precipitar, por lo que tendrá que consensuar las medidas con los agentes sociales. Aunque la economía balear es "robusta" y podría "asumir" los efectos de la Guerra, el vicepresidente de CAEB, José Antonio Rosselló, alerta de que las empresas deberían "revisar sus planes de negocio" y señala la necesidad de "aplicar medidas de ahorro" para los consumidores.

A la espera de lo que pase en las próximas semanas y de la evolución del conflicto bélico, los sindicatos piden prudencia y consenso, aunque alertan de que el repunte de los precios energéticos amenaza con alterar el panorama inflacionario. Por este motivo, exigen medidas para proteger el bolsillo de los trabajadores y la economía de las familias, según han defendido José Luis García, secretario general de Comisiones Obreras en Baleares, y Pedro Homar, secretario general de UGT en las islas.

Según Comisiones Obreras, "las reservas hoteleras no han caído para Semana Semana", pero recuerdan la dependencia del sector turístico de nuestras islas.