El Govern movilizará 125 millones de euros para paliar el impacto económico de la crisis de Oriente Medio.

El Govern balear movilizará 125 millones de euros en un nuevo paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la crisis de Oriente Medio. El plan contempla ayudas para empresas y autónomos, incentivos fiscales y medidas destinadas a aliviar el incremento del coste de la vida.

En concreto, se destinarán 50 millones de euros a garantizar la liquidez y la financiación de pequeñas empresas y autónomos, mientras que otros 25 millones irán dirigidos a ayudas directas para los sectores más afectados, entre ellos el sector primario, la industria, el pequeño comercio, la construcción y el transporte. El paquete incluye también cinco millones de euros en medidas fiscales, entre las que figuran ayudas para las familias con hipotecas variables y bonificaciones en las tasas portuarias.

Tras reunirse este lunes con los agentes económicos y sociales, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado que el objetivo es amortiguar las consecuencias de la subida de precios. Además, ha reclamado al Gobierno central una reducción del IVA de los alimentos básicos.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) confían en que las ayudas puedan llegar durante el primer semestre del próximo año, aunque reclaman agilidad en su tramitación para evitar los retrasos que se produjeron con el primer paquete. La patronal pide también al Ejecutivo central que apruebe medidas complementarias para aliviar el incremento de los costes que soportan las empresas. Su presidenta, Carmen Planas, advierte de que la inflación seguirá subiendo.

Por su parte, los sindicatos consideran que las medidas anunciadas por el Govern son insuficientes porque no incluyen ayudas directas para las familias de Baleares. Desde UGT denuncian que los hogares están sufriendo de primera mano el encarecimiento del coste de la vida, especialmente por el aumento de los precios de los alquileres. Así lo ha señalado María José Cordero, secretaria de Igualdad y Política Social del sindicato. Una reivindicación que comparte Comisiones Obreras, que reclama además que se garantice la gratuidad del transporte público para los residentes en Baleares durante todo el año 2027.