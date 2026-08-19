El Govern destina 50,9 millones de euros a la remodelación integral de la desaladora de la Bahía de Palma

El Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha acordado en sesión reciente adjudicar dos contratos en sendos procedimientos abiertos con publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea.

De este modo, según ha indicado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, se da el paso definitivo para la remodelación integral de la principal fuente de agua desalada de Mallorca.

El contrato principal reúne en un único expediente las obras de remodelación de la planta y el servicio de explotación, mantenimiento, conservación y operación de la instalación y de sus sistemas anexos, por un importe de 49,97 millones de euros. A la licitación concurrieron seis empresas.

De forma complementaria, se ha adjudicado el servicio de dirección facultativa, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras, por algo más de un millón de euros.

En conjunto, la inversión comprometida asciende a aproximadamente 50,98 millones de euros, frente a los 60,14 millones de euros previstos en los presupuestos de licitación.

Esto supone un ahorro de más de nueve millones de euros sobre el gasto inicialmente autorizado. Los importes se financian con cargo a los presupuestos de Abaqua de 2026 a 2029.

UNA PLANTA CLAVE PARA PALMA, CALVIÀ Y ANDRATX

La Conselleria ha recordado que la desaladora de la Bahía de Palma entró en servicio en el verano de 1999 y abastece principalmente a los municipios de Palma, Calvià y Andratx. Casi tres décadas después, buena parte de sus sistemas han alcanzado el final de su vida útil, lo que limita su producción efectiva.

Su producción se conectará en un futuro próximo con la red de alta en Marratxí, mediante un proyecto actualmente en ejecución, lo que dotará de mayor resiliencia a todo el sistema en alta para afrontar situaciones imprevistas y mejorará su versatilidad para los trabajos de mantenimiento preventivo.

La remodelación reconfigurará por completo el proceso de desalación y devolverá a la instalación su capacidad nominal de 63.000 metros cúbicos diarios.

La nueva configuración incorporará los sistemas más avanzados de recuperación de energía de la salmuera disponibles en el mercado, lo que permitirá reducir el consumo eléctrico por metro cúbico producido, ajustar los costes de producción y entrega a los ayuntamientos y mejorar la calidad del agua tratada.

El plazo de ejecución de las obras es de 32 meses, y la explotación de la planta se contrata por un periodo inicial de tres años, prorrogable. La fórmula de contrato mixto -obra y explotación conjuntas- busca una gestión más coordinada durante la transición entre la planta actual y la instalación renovada, evitando interrupciones del suministro en una infraestructura que debe seguir operando durante los trabajos.

ENCAJE EN LA ESTRATEGIA HÍDRICA DEL GOVERN

La actuación se integra en el plan de refuerzo del sistema de abastecimiento en alta impulsado por la Conselleria, orientado a reducir la presión sobre los acuíferos mediante la sustitución de extracciones subterráneas por recursos no convencionales.

Entre las actuaciones en marcha figuran la conducción de agua potable entre Petra y Manacor, adjudicada este año por 16,58 millones de euros, la ampliación de la desaladora de Santa Eulària, la instalación de equipos de recuperación de energía en las plantas de Alcúdia, Andratx, Ciutadella y Santa Eulària, y la tramitación de tres nuevas desaladoras en Mallorca, Menorca y Eivissa y la ampliación de las plantas de Andratx y Alcúdia.

CALENDARIO DE LA TRAMITACIÓN

El Consejo de Administración de Abaqua acordó iniciar el expediente del contrato de obras y explotación en mayo de 2025. El gasto y los pliegos se aprobaron el 1 de abril de 2026 y la licitación se publicó una semana después, con un plazo de presentación de ofertas que concluyó el 12 de mayo.

Tras el informe técnico del área responsable, la Mesa de Contratación elevó su propuesta el 21 de julio y el Consejo de Administración la aprobó el 6 de agosto. Ambos contratos se formalizarán una vez las empresas adjudicatarias acrediten la documentación exigida en los pliegos.