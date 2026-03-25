El Govern aprobará un decreto con rebajas fiscales y ayudas directas a los sectores afectados por la guerra en Irán.

El Govern aprobará en una o dos semanas un decreto ley con rebajas fiscales y ayudas directas a los sectores afectados por los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio. Así se lo ha trasladado este miércoles el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a los portavoces de los partidos con representación en el Parlament.

En el encuentro han participado Marga Durán (PP), Iago Negueruela (PSIB), Manuela Cañadas (Vox), Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) y Llorenç Córdoba (Gent per Formentera). Es la octava reunión que Costa mantiene en poco más de una semana para abordar los efectos de la guerra. Antes lo había hecho con sindicatos y patronales; con los representantes del comercio, la industria, la distribución, el sector primario, las navieras y la construcción; y con los consells insulares, los ayuntamientos de Palma y Eivissa y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Por el momento el Govern no ha detallado cuáles serán las medidas que pretende adoptar, pero ha reiterado en varias ocasiones que serán complementarias a las que ya ha delineado el Ejecutivo central. Los portavoces parlamentarios, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión, han detallado que la intención del Govern es aprobar tres bloques de medidas: rebajas fiscales, ayudas directas y cambios normativos.

La idea es que las ayudas directas -que irán dirigidas a sectores como el de los transportes o el primario- y las rebajas fiscales se introduzcan en un decreto que se podría aprobar en el Consell de Govern dentro de una o dos semanas. En paralelo se está trabajando en un paquete de ayudas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, aunque estas están todavía por concretar y determinar cómo se materializarán. Podrían entrar en el primer decreto o ir por otra vía.

Los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han destacado el buen talante de la reunión, disponen de varios días para presentar sus propuestas. Todos han mostrado su voluntad de que el paquete de medidas salga adelante con el mayor consenso posible y previsiblemente se reunirán antes de la aprobación del decreto.

LAS POSTURAS DE LOS GRUPOS

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de que las ayudas económicas dirigidas a los sectores afectados por la escalada bélica vayan acompañadas de una "acción política" que permita que sean efectivas. El ecosoberanista ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el sector primario quedara excluido de las mismas por la norma de minimis y ha subrayado la importancia de que el decreto incluya medidas sociales para los sectores más vulnerables y las clases medias.

Este paquete social es el que "menos dibujado ha quedado", pero en él está trabajando la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. El socialista Iago Negeruela, por su parte, ha valorado de forma positiva que los grupos y el Govern compartan "gran parte" del diagnóstico, lo que a su parecer debería facilitar que las medidas salgan adelante con un amplio consenso.

Entre las medidas en las que ha habido coincidencias ha destacado algunas de las que había planteado el PSIB, como ayudas para los transportistas y los distribuidores por unos 10 millones de euros y a los autónomos por unos 30 millones. También otras para el sector primario -se ha sumado a la petición para que se relajen las normas de minimis- o la reducción de los tipos a las hipotecas variables ante la posible subida del euríbor. Otras, como el tope a los precios del alquiler, previsiblemente no cuenten con el apoyo del Ejecutivo autonómico.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha apostado por buscar la unanimidad al considerar que se trata de una situación de emergencia y que las medidas que se barajan "no tienen un sesgo ideológico". La única línea roja que ha marcado ha sido que las ayudas sociales vayan exclusivamente dirigidas "para las familias de Baleares" y no para aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha puesto en valor el hecho de que el Govern se haya reunido con todos los sectores afectados, el resto de administraciones de Baleares y los grupos parlamentarios, un talante que ha contrapuesto con "el plato de lentejas, que o las tomas o las dejas" del Gobierno central.

"Es un paquete bastante potente de ayudas directas y medidas fiscales. Habrá un primer decreto con el que se buscará la unanimidad y posiblemente habrá otra reunión antes de tener el texto cerrado", ha apuntado.

Sobre el paquete de medidas sociales, la 'popular' ha reconocido que todavía no está claro si entrarán en el primer decreto ley o si, por contra, se tramitarán por otra vía. En cualquier caso, ha considerado importante que estas, como las deducciones para las hipotecas, salgan adelante en algún momento. "Se trabaja para apurar al máximo las ayudas sociales, que intentarán llegar a todas las familias. Puede ser que vayan conjuntamente, pero todavía no lo sabemos", ha dicho.