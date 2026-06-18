Gaudí y la Catedral de Mallorca: los secretos ocultos tras su transformación

La Catedral de Mallorca invita a redescubrir una de las intervenciones más singulares de su historia con la exposición 'Gaudí en la Seu de Mallorca. Liturgia, arte y modernidad', organizada con motivo del Año Gaudí. La muestra pone en valor la profunda transformación impulsada a comienzos del siglo XX por el obispo Pere Joan Campins y el arquitecto Antoni Gaudí, cuya huella sigue presente en algunos de los elementos más emblemáticos del templo.

Según ha explicado en los micrófonos de Onda Cero la comisaria de la exposición, Marta de Castro, la reforma de Gaudí cambió para siempre la experiencia de quienes visitan la Seu. Entre sus aportaciones destacan "el traslado del coro para ganar espacio para los fieles", la incorporación de la iluminación eléctrica y la creación de piezas tan reconocibles como el baldaquino de la Capilla Real, los murales cerámicos o parte de las vidrieras. La exposición también reúne maquetas, documentos y objetos poco conocidos que ayudan a comprender el proceso creativo del arquitecto catalán.

Obras de Gaudí en la Catedral de Mallorca. | Patricia Segura

Simbolismo religioso y diseño modernista

Uno de los elementos que más llama la atención de los visitantes es "la escalera plegable para la exposición del Santísimo", una obra que combina funcionalidad, simbolismo religioso y diseño modernista. Además, la muestra permite descubrir detalles ocultos en las pinturas, los murales y otros elementos decorativos de la catedral, así como documentación inédita sobre la relación de Gaudí con artesanos mallorquines y el desarrollo de las obras.

La exposición podrá visitarse hasta junio de 2027 en el mismo horario de apertura de la Catedral de Mallorca. La entrada es gratuita para los residentes de Mallorca y, a partir de septiembre, se completará con visitas guiadas, actividades familiares, conferencias y propuestas educativas para acercar al público el legado de Gaudí y su estrecha colaboración con el obispo Campins.