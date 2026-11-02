Galmés actuará con "contundencia" si se constatan irregularidades en el caso de los coches oficiales de Bestard

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, actuará con "contundencia" y adoptará todas las medidas necesarias si se constatan irregularidades en el caso de los coches oficiales del vicepresidente insular, Pedro Bestard.

Así lo han indicado fuentes de la institución insular a Europa Press tras conocerse que la Fiscalía ha acordado presentar una querella contra Bestard por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

El Ministerio Público ha acordado esta decisión tras una investigación por malversación tras la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca.

Las mismas fuentes han insistido en pedir "máximo respeto" a las decisiones del Ministerio Público y al procedimiento judicial que se ha iniciado.

Reclaman igualmente "prudencia" y dejar que la justicia haga su trabajo y siempre respetar la presunción de inocencia, advirtiendo en todo caso que si se constata cualquier irregularidad, se actuará "con toda la contundencia necesaria" y adoptando "todas las medidas que sean necesarias". Las fuentes consultadas han reivindicado la obligación de trabajar con responsabilidad, transparencia y rigor.