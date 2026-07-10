Los funcionarios del Estado en Baleares ya pueden pedir los atrasos del incremento del plus de insularidad.

Los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares ya pueden reclamar el pago de los atrasos del incremento de las cuantías de la indemnización por residencia en el archipiélago.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes las instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal destinado en Baleares del incremento de las cuantías de la indemnización por residencia prevista en el Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado martes,con cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales, y el modelo de solicitud del pago de los atrasos.

Las cuantías mensuales fijadas en el acuerdo tendrán efectos económicos desde el 1 de julio de 2026, debiendo hacerse efectivo a partir de la nómina del mes de julio, salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.

Cabe recordar que el pasado lunes Gobierno central y sindicatos cerraron en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado mejoras en el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares con cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales y las Islas.

El acuerdo suscrito determina que en el caso de Mallorca, el complemento de los funcionarios A1 pasa de 115,01 a 214,61 euros; el de los A2 de 92,5 a 175,4; el de C1 pasa de 80,51 a 144,6; el de C2 de 53,39 a 119,2, y el de AP pasa de 49,48 a 105,31 euros.

Para el resto de islas, los A1 pasan de 127,33 a 697,6 euros, los A2 de 110,99 a 502,30 euros; los funcionarios C1 pasan de 101,42 euros de complemento a 405,10; los C2 de 68,60 a 297,90 euros y los AP pasan de 68,03 a 263,17 euros.

El aumento de la indemnización por residencia que cobran las cerca de 11.200 personas que trabajan en la Administración del Estado en Baleares tendrá un coste estimado de 16,3 millones de euros anuales.