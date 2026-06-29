Finaliza la extracción del pecio romano de Ses Fontanelles tras cuatro meses de preparativos

El Consell de Mallorca ha culminado este lunes la última fase de extracción del pecio de Ses Fontanelles, por lo que se pone fin a un complejo operativo arqueológico que se ha desarrollado durante los últimos cuatro meses.

En esta intervención han participado la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Barcelona y la Universidad de Cádiz y ha supuesto un "hito" para la arqueología subacuática del Mediterráneo, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Con la extracción del mar de la última porción del casco de la embarcación, ha acabado una intervención que comenzó a principios de marzo y que ha permitido recuperar íntegramente los restos del barco para garantizar su conservación y estudio.

La operación de extracción de esta última porción se ha iniciado este lunes a las 06.00 horas. Tras elevar la estructura mediante un sistema de globos de flotación, la pieza ha sido remolcada a una velocidad aproximada de un nudo desde el yacimiento de Ses Fontanelles hasta el Club Marítimo San Antonio de la Playa.

Allí, una grúa la ha extraído del agua para depositarla sobre un camión góndola que la ha trasladado hasta las instalaciones habilitadas en el Castillo de San Carlos, donde permanecerá sumergida durante aproximadamente un año y medio en las piscinas de desalación.

El pasado viernes ya se había completado con éxito la extracción de la primera de las dos últimas porciones del fondo del casco, ambas de aproximadamente 12 metros de longitud por dos metros de anchura. Antes de su elevación, las maderas fueron fijadas mediante cinchas y una red a una estructura metálica portante, especialmente diseñada para evitar cualquier deformación o daño durante el proceso de extracción.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que este lunes culmina una operación "histórica" para el patrimonio de Mallorca y del Mediterráneo.

"Se ha conseguido salvar un tesoro arqueológico único gracias al trabajo incansable de un equipo extraordinario y a la colaboración entre instituciones. Este pecio permitirá descubrir cómo era la navegación hace más de 1.700 años y reforzará el papel de Mallorca como referente en la investigación y conservación del patrimonio subacuático", ha recalcado.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que la extracción del pecio "no es el final del proyecto", sino "el comienzo de una nueva etapa de investigación y conservación".

"El esfuerzo realizado durante estos meses garantiza que las futuras generaciones puedan conocer y estudiar un hallazgo excepcional que forma parte del legado histórico de Mallorca", ha sostenido.

La campaña arqueológica, iniciada el 10 de marzo, ha movilizado un equipo de unas 15 personas que ha trabajado de lunes a domingo para desmontar progresivamente la embarcación. La extracción se ha realizado de arriba abajo y del exterior hacia el interior del casco, al retirar sucesivamente las sobrequillas, las cuadernas y las tracas superiores hasta dejar únicamente las dos grandes porciones finales del fondo del barco, extraídas durante los últimos días.

ÁNFORAS, UNA OLLA Y ANCLAS, ENTRE EL MATERIAL RECUPERADO

Paralelamente, los arqueólogos han excavado un perímetro de entre seis y siete metros alrededor del pecio, lo que ha permitido recuperar numerosos materiales de extraordinario valor científico que contribuyen a "conocer mejor la historia del barco y las circunstancias de su hundimiento", ocurrido en el siglo IV d. C.

Entre los hallazgos más destacados figuran varias ánforas prácticamente completas que formarían parte del cargamento, fragmentos de vajilla fina decorada, restos de cerámica de cocina norteafricana, una olla utilizada a bordo, restos de fauna, cuatro anclas --algunas conservando todavía los nudos originales en el arganeo--, cerca de 90 metros de cabos pertenecientes a la embarcación, dos cestos completos de fibra vegetal, alguna polea y un escandallo, empleado para medir la profundidad y sondear el tipo de fondo marino.

También tienen especial relevancia los restos de las velas del barco localizados junto al costado de babor y situadas, parcialmente, bajo el casco. Aunque el tejido de lino se encuentra muy deteriorado, los investigadores han podido documentar cómo se confeccionaban las velas mediante la unión de distintos paños y el sistema de cuerdas, nudos y refuerzos que les proporcionaban resistencia.

El codirector científico del proyecto de la Universitat de Barcelona, Miguel Ángel Cau, ha explicado que se ha alcanzado el objetivo principal que se marcaron hace cinco años, que era "recuperar íntegramente el pecio para garantizar su preservación".

"Al mismo tiempo, la excavación del entorno ha permitido descubrir materiales excepcionales que confirman la singularidad de Ses Fontanelles. Ahora comienza una etapa igual de importante, que es la del trabajo de laboratorio, donde cada pieza será estudiada para seguir reconstruir la historia de esta embarcación", ha puntualizado.

La extracción supone un "hito fundamental" del proyecto 'Arqueomallornauta', impulsado por el Consell de Mallorca junto con la UIB, Universitat de Barcelona y la Universidad de Cádiz. Se ha contado también con la colaboración del Centro de Buceo de la Armada.

TRATAMIENTOS CIENTÍFICOS Y ESTUDIOS DE LA ARQUITECTURA NAVAL

Tras el proceso de desalación, las maderas serán trasladadas al laboratorio ARQVAtec del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, donde serán sometidas a un complejo tratamiento de restauración mediante impregnación en PEG y liofilización. Paralelamente, los especialistas llevarán a cabo el estudio de la arquitectura naval, la identificación taxonómica de las distintas especies de madera, dataciones radiocarbónicas y otros tipos de análisis, así como el inventario, clasificación y documentación de todos los materiales recuperados.

Con la extracción de la embarcación concluye una de las fases más complejas del proyecto pero comienza ahora un largo proceso científico que permitirá desvelar los secretos de uno de los pecios tardoantiguos "mejor conservados" y "más relevantes" del Mediterráneo occidental.

El Consell de Mallorca presentará una exposición en el Centro Cultural la Misericòrdia dedicada al pecio de Ses Fontanelles. A partir de noviembre, la ciudadanía podrá conocer de cerca la historia de este pecio excepcional, su contexto arqueológico y el proceso científico que se ha desarrollado a raíz de su hallazgo. Con esta muestra, el Consell de Mallorca quiere acercar esta joya del patrimonio cultural de Mallorca a la sociedad.