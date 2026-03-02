VIVIENDA

Febrero deja los alquileres más caros en Baleares con una subida de un 8%

Europa Press

Illes Balears |

Promoción de vivienda pública en el municipio de Marratxí, Mallorca
Promoción de vivienda pública en el municipio de Marratxí, Mallorca | Ajuntament de Marratxí

El precio del alquiler ha experimentado un aumento del 7,9% en febrero en Baleares, en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos del portal inmobiliario idealista.

Según los mismos datos, los alquileres alcanzan así los 19,5 euros el metro cuadrado (euros/m2) tras crecer respecto a enero un 1,7%.

En el caso de Palma, el encarecimiento interanual de las rentas es del 8,9% hasta los 18,6 euros/m2.

Los encarecimientos superan los dos dígitos en Santanyí y Sant Josep de sa Talaia (18%), en Eivissa (14,6%) y en Sant Antoni de Portmany (11,5%).

