La falta de mantenimiento amenaza el futuro del Castell de Bellver, advierte MÉS per Palma

MÉS per Palma ha vuelto a criticar el "grave abandono" del Castell de Bellver por parte del PP, al que acusa de entender esta fortificación como "un escaparate para acontecimientos de lujo y elitismo, no como un bien cultural para el pueblo que merece ser preservado", en palabras de la regidora ecosoberanista Kika Coll.

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha vuelto a denunciar el "grave abandono" que sufre el Castell de Bellver, el monumento gótico más emblemático de la ciudad y el más visitado de Baleares.

Según se ha quejado el partido ecosoberanista, "la inacción del gobierno municipal del PP ha paralizado proyectos ya redactados, ha dejado obras inacabadas y pone en riesgo la conservación de uno de los bienes patrimoniales más valiosos de Palma".

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll ha sido contundente al respecto de esta cuestión: "El PP entiende el Castell de Bellver como un escaparate para acontecimientos de lujo y elitismo, no como un bien cultural para el pueblo. En lugar de garantizar su mantenimiento y accesibilidad, lo cierran para hacer actos privados de marcas exclusivas mientras dejan que se degrade".

Denuncian proyectos "parados" y obras "inacabadas"

MÉS se ha quejado de que, desde el cambio de gobierno en Palma, "no se ha ejecutado ninguno de los proyectos pendientes a pesar de que muchos ya estaban redactados y presupuestados".

En concreto, el partido ecosoberanista ha lamentado que la excavación arqueológica que tenía que completarse "está paralizada" y que proyectos, a su juicio, esenciales como el de la parte sur del talud, la rehabilitación de la cocina y la consolidación de las columnas del patio han quedado "completamente paradas".

"Hablamos de un monumento único, de un símbolo de la ciudad. Y el PP ha dejado morir todas las actuaciones previstas. Son años de trabajo y recursos públicos tirados a la papelera", ha denunciado Coll.

Lamentan la "degradación progresiva" de la fortificación

Según MÉS per Palma, el "deterioro" del castillo es "cada vez más visible" para todo el mundo. Como ejemplo, la torre del Homenaje, restaurada "con materiales inadecuados" en el año 2000, hoy está cerrada e inaccesible por "falta de mantenimiento".

También hay problemas, ha añadido, en la carpintería de las galerías, en la muralla de levante, y en la azotea que da acceso a la terraza. "Los tratamientos preventivos que se hacían regularmente, como el de la hormiga blanca, ya no se aplican", se ha quejado.

Ni conservadora ni proyecto de sustitución

Uno de los hechos "más graves", a juicio de MÉS per Palma, es que la conservadora actual del Castell de Bellver se jubilará en septiembre, y el gobierno municipal todavía no ha iniciado ningún expediente para cubrir su plaza.

Según ha advertido MÉS, esto significa que el Castell de Bellver quedará sin dirección técnica y sin seguimiento profesional, dejando todos los proyectos e intervenciones pendientes en el aire.

"Nos preocupa mucho que no haya ni siquiera previsión para sustituir la figura clave para la gestión patrimonial del castillo. Es una muestra clara de dejadez institucional", ha afirmado Coll.

Més exige un plan director y un plan de mantenimiento para Bellver

Finalmente, frente a esta situación, desde MÉS per Palma han vuelto a exigir la elaboración "urgente" de un Plan Director y un Plan de Mantenimiento específico para el Castell de Bellver.

"No es la primera vez que lo pedimos, pero la respuesta del PP siempre ha sido la misma: inacción, dejadez y desprecio por el patrimonio", ha apuntado Coll.