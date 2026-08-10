Estarellas (Govern), ante el eclipse: "Me preocupa más el mar que la tierra"

Antonia Maria Estarellas, consellera de Presidencia y Coordinación de la Acción del Govern, ha subrayado este lunes en el programa 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero que el mar es el principal foco de preocupación del operativo desplegado para el eclipse solar de este miércoles, dado que "es más difícil poner barreras".

La responsable del ejecutivo autonómico ha explicado que, pese a la coordinación con Capitanía Marítima y la Dirección General de la Marina Mercante, el control del litoral presenta mayores retos que la tierra: "Me preocupa más el mar. Porque es más difícil poner barreras al mar, y me preocupa, me ocupa y me preocupa», ha insistido Estarellas durante la entrevista en el programa 'Más de Uno Mallorca'.

Según la consejera, el dispositivo marítimo incluye 22 embarcaciones del Govern para patrullar el litoral, refuerzo de personal en los puertos para el retorno de las excursiones náuticas y controles exhaustivos para evitar que se supere la capacidad de los barcos. Estarellas ha alertado de riesgos específicos como el retorno de noche, la falta de experiencia de algunos navegantes y la posible distracción durante el minuto y medio de máxima fase del eclipse, que podría derivar en incidentes con los fondeos.

En tierra, el operativo se centra en el blindaje de la Serra de Tramuntana a partir de las 15:00 horas del miércoles, con 20 puntos de restricción de tráfico. Podrán acceder residentes, proveedores, servicios públicos, taxis y huéspedes de hoteles o segundas residencias con plaza de aparcamiento justificada. Desde las 10:00 horas se monitorizarán los accesos para evitar vehículos mal estacionados que obstruyan las vías en caso de emergencia.

La consejera ha lanzado tres recomendaciones finales a la ciudadanía: informarse por canales oficiales, no improvisar y, si es posible, disfrutar del fenómeno desde el alojamiento turístico o la vivienda habitual. Para consultar la visibilidad del eclipse en cada zona, el Govern ha puesto a disposición la web horitzo2026.com con geolocalización, así como la plataforma 'Eclipsi segur' en la página del ejecutivo autonómico.