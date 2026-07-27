Establecimientos de Playa de Palma podrán acreditar a empleados y clientes para acceder a la zona el día 12

Los establecimientos de Playa de Palma podrán acreditar a sus trabajadores y clientes -estos segundos solo si el establecimiento dispone de aparcamiento privado- en un sistema telemático del Ayuntamiento para que puedan acceder con sus vehículos a la zona el 12 de agosto, día del eclipse solar.

Según ha explicado el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa, los establecimientos deberán inscribirse de forma telemática incluyendo sus datos.

La verificación no será inmediata, el Servicio Municipal de Protección Civil hará comprobaciones y, a continuación, podrán inscribir a sus trabajadores y clientes. Bauzá ha recomendado hacer el trámite lo antes posible.

Así, se enviará una credencial con un código QR al negocio o empresa y a los empleados y clientes a sus correos electrónicos. Desde Cort han recomendado imprimir la acreditación y ponerla en un lugar visible del vehículo, aunque también se podrá enseñar a los agentes de la Policía Local desde el móvil.

Bauzá ha añadido que las credenciales no serán ilimitadas -se permitirá un máximo de dos accesos por vehículo- y ha recordado que quien vaya a Playa de Palma en transporte público no deberá acreditarse y ha señalado que se prevé que unas 70.000 personas acudan a la zona a ver el eclipse solar. Por otro lado, las empresas que vayan a prestar servicio también deberán acreditar a sus empleados.

MANUAL DE CONDUCTA

Por otro lado, el Ayuntamiento ha desarrollado un manual de conducta para el día del eclipse con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia y el buen funcionamiento del dispositivo.

Las normas son recoger los residuos que se generen, mantener el entorno limpio y respetar las señales de baño, usar gafas homologadas, no ocupar los accesos de emergencia y los pasillos de salvamento o no introducir envases de cristal. Tampoco se podrán encender hogueras o barbacoas, emplear material pirotécnico, ni instalar carpas o tiendas de campaña -sí se permitirán las sombrillas-. Tampoco se podrá practicar nudismo o usar altavoces que puedan generar molestias a otros usuarios.

Cort ha recordado que los menores de seis años no deben ver el eclipse, y ha recomendado la utilización de ropa con colores claros, llevar hidratación y crema solar, evitar acceder a la arena con carritos y no exponerse al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, especialmente niños y personas mayores.

De cara al día del eclipse, Bauzá ha pedido responsabilidad individual y ha apuntado que será un día "histórico" por el fenómeno astronómico y que esperan que no lo sea por la falta de civismo.