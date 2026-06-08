Entra en el Parlament la ley para regular los vehículos en Mallorca y el PP prevé que en diciembre esté aprobada

El Consell de Mallorca ha registrado este lunes en el Parlament la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla, dando inicio así a una tramitación que tanto el PP como el PSIB han solicitado que sea por el procedimiento de urgencia.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha registrado el documento esta mañana, según ha puesto en valor el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa previa al pleno.

El 'popular' ha calificado la aprobación de la ley en la institución insular como un "hito histórico" y ha destacado que la tramitación por la vía de urgencia posibilitará reducir los plazos de enmiendas y alegaciones a la mitad.

Así, ha calculado que la toma en consideración de la ley podría ir en el primer pleno legislativo del próximo periodo de sesiones --en septiembre-- y aprobarse definitivamente antes de que finalice ese periodo, entre noviembre y diciembre.

Estos plazos serían posibles si hubiera consenso entre los diferentes grupos. Igualmente, Sagreras se ha mostrado "convencido" de que Vox acabará apoyando la proposición de ley, después de que este grupo en el Consell se abstuviera.

Sagreras también ha arremetido contra los grupos de la izquierda, que reclaman celeridad en la tramitación de la ley pero que, ha criticado, "en ocho años no fueron capaces ni de hacer el estudio de carga".

VOX SE ABSTENDRÁ

El grupo parlamentario de Vox se abstendrá previsiblemente en la votación de esta ley. Según ha argumentado la portavoz, Manuela Cañadas, desde Vox comparten el diagnóstico de que "hay mucho caos" en las carreteras, pero no la medida.

En este sentido, Cañadas ha achacado el caos circulatorio a la falta de infraestructuras viarias, como ampliaciones de autopistas, carreteras o la creación de más aparcamientos.

"Es un problema más serio como para abordarlo con una prohibición de vehículos dentro del territorio nacional", ha subrayado en la rueda de prensa previa al pleno y tras ser preguntada por esta ley.

CRÍTICAS DE MÉS Y PSIB

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha afirmado que su grupo votará a favor pero ha criticado que los efectos y resultados de esta regulación "no se verán esta legislatura".

El socialista ha reprochado que, a pesar de que la limitación de la entrada de vehículos fue uno de los primeros anuncios del PP de esta legislatura, "han ido dando vueltas al tema para dejar pasar el tiempo".

"Es fruto de un cálculo muy pensado del PP que no tiene la valentía suficiente para aplicar con contundencia una medida que reclaman todos los ciudadanos", ha subrayado.

También ha lamentado los plazos el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al PP de "vivir de los anuncios en lugar de políticas".

A su entender, el retraso es "inexplicable" puesto que el presidente insular presentó la ley en junio del año pasado y lo ha atribuido a que esta ley "dificultaba la convivencia con Vox". "No es una buena noticia que las leyes dependan del estado de las relaciones entre PP y Vox", ha concluido.