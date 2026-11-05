Empresarios de Baleares piden al delegado del Gobierno que asegure el derecho al trabajo durante la huelga general

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha pedido al nuevo delegado del Gobierno central en el archipiélago, Pere Joan Pons, que asegure "el derecho al trabajo" durante la huelga general convocada para el próximo miércoles.

La CAEB ha explicado en un comunicado que la presidenta se ha reunido este jueves con el delegado del Gobierno, un encuentro que también ha contado con los secretarios generales de la patronal balear y de la Delegación, Sergio Bertrán y Rubén Castro, respectivamente, así como los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

"La huelga es un derecho constitucional que se ha de respetar y respetamos, de la misma forma que los empresarios pedimos que se respete el derecho al trabajo", ha asegurado Planas.

Asimismo, en el encuentro la CAEB ha planteado la "creciente preocupación" empresarial ante las amenazas y convocatorias que se producen a través de las redes sociales y que el pasado viernes provocaron el cierre temprano de comercios del centro de Palma, así como la colocación de elementos de seguridad en previsión de posibles ataques a los escaparates.

En este sentido, Planas ha agradecido el dispositivo policial puesto en marcha durante el fin de semana, que, asegura, "ha permitido rebajar la alarma social y devolver la normalidad a las calles".