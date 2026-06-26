La economía de Baleares sigue moderando su crecimiento en el primer trimestre de 2026 (2'7%), aunque resiste ante la inestabilidad global

Así lo apunta el informe económico presentado este viernes por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). Por islas, Mallorca inició el año liderando el crecimiento con un 2,8 por ciento, seguida de Ibiza y Formentera, con un 2,7 y Menorca, igualando esta cifra.

El empleo, por su parte, mejoró los registros de afiliación a la Seguridad Social durante los tres primeros meses del año, y el desempleo cayó al 5 por ciento de la población activa, la mitad de la tasa nacional, situada en el 10.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha valorado los datos de este último informe afirmando que la economía balear "vuelve a demostrar que se adapta eficientemente (...) pero requiere una apuesta por la inversión", y ha añadido que las transiciones verde y digital "juegan un papel fundamental como palancas directas para elevar la productividad".

Según el informe, nuestra economía se equiparó así al crecimiento de la media española, con un 2’7 por ciento, y muy por encima de la media de la Unión Europea, con un 0’7, la mitad que en 2025.