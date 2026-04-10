Dos heridos en el derrumbe parcial del comedor de un hotel en Santa Ponça

Dos personas han resultado heridas leves en el derrumbe de parte del techo del comedor de un hotel en Calvià. Los hechos se produjeron sobre las 21.00 horas de este jueves en el hotel Zafiro Rey Don Jaime, en Santa Ponça (Calvià) y afectó a una superficie aproximada de 30 metros cuadrados del forjado sanitario, según la información facilitada por los Bomberos de Mallorca.

Una vez revisada la estructura por los bomberos, se precintó la zona afectada. Al lugar de los hechos se desplazaron bomberos del parque de Calvià, sargento, suboficial y técnicos.

Fuentes del Ayuntamiento de Calvià han explicado que la instalación no ha tenido que ser desalojada y que sólo algunos turistas han dejado el hotel voluntariamente.

Los heridos, de carácter leve y con algunos cortes, han sido trasladados a la clínica Juaneda.