educación

Decenas de personas se concentran frente al Parlament para exigir mejoras en la educación pública de Baleares

A la concentración han asistido representantes de los sindicatos UOB, ANPE, STEI y UGT, que han exigido medidas para mejorar la educación pública en las Islas y han denunciado las políticas del PP en el sector

Europa Press

Palma |

Decenas de personas se concentran frente al Parlament para exigir mejoras en la educación pública de Baleares.
Decenas de personas se concentran frente al Parlament para exigir mejoras en la educación pública de Baleares. | Álvaro Cobarro

Docenas de personas se han concentrado este martes frente al Parlament balear para reclamar una enseñanza pública de calidad en Baleares. A la concentración han asistido representantes de los sindicatos UOB, ANPE, STEI y UGT, que han exigido medidas para mejorar la educación pública en las Islas y han denunciado las políticas del PP en el sector.

Entre sus demandas figuran la reducción de las ratios de alumnado por aula, más recursos humanos especializados, y la puesta en marcha del plan de infraestructuras escolares, paralizado desde hace años, con aulas climatizadas y espacios adecuados para la docencia.

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Además, han reclamado una disminución de la burocracia ya que defienden que ésta limita su labor pedagógica, la mejora de la carrera profesional y la remuneración del profesorado. También piden un aumento de la inversión educativa, que según los asistentes a la protesta actualmente se sitúa en el 3 por ciento del PIB, y la derogación de la "segregación lingüística".

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