ACCIDENTE

La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral por la mallorquina fallecida en Urda

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha invitado a toda la comunidad diocesana a participar en la celebración de la Eucaristía funeral, que tendrá lugar en la iglesia de Santa Maria la Major de Inca a las 19.30 horas

Europa Press

Palma |

La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral por la mallorquina fallecida en Urda.
La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral por la mallorquina fallecida en Urda. | Europa Press

La diócesis de Mallorca celebrará este jueves una misa funeral por la mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y las víctimas mortales del siniestro.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha invitado a toda la comunidad diocesana a participar en la celebración de la Eucaristía funeral, que tendrá lugar en la iglesia de Santa Maria la Major de Inca a las 19.30 horas.

La celebración ha sido organizada por el obispo de acuerdo con la familia de la joven y será presidida por el mismo Taltavull, según ha informado el Obispado en una nota de prensa.

La diócesis de Mallorca quiere acompañar en la plegaria a la familia de la mallorquina y a todas las familias afectadas por el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.

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