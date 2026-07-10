Diego Nunes vuelve al Illes Balears Palma Futsal después de triunfar en el Benfica portugués

El ala-pívot brasileño regresa al Illes Balears Palma Futsal tras finalizar su contrato con el SL Benfica en el que ha ganado siete títulos. Se trata de la primera incorporación del club para la siguiente campaña, y firmará por cuatro temporadas. Nunes había jugado ya cinco temporadas en el club isleño.

Diego Nunes De Souza Costa (Guarulhos, 1994) regresa al Illes Balears Palma Futsal. El ala-pívot brasileño, de 31 años, firma con el conjunto balear cuatro años después de su salida rumbo al SL Benfica y tras finalizar contrato con el campeón portugués. Nunes, que jugó cuatro temporadas y media en Palma, regresa tras conquistar dos Ligas, dos Taça de Portugal, dos Taça da Liga y una Supercopa en cuatro temporadas brillantes en Lisboa.

Diego Nunes llegó al Palma Futsal en enero de 2018 tras conquistar la liga en Tailandia con el Chonburi Bluewave. Palma fue la puerta de entrada del brasileño al fútbol sala europeo tras varias temporadas en Tailandia y Catar, donde compartió vestuario con quien fue y vuelve ahora a ser su entrenador: Antonio Vadillo. En la campaña 2021/22 terminó de consolidarse como uno de los referentes de un Palma Futsal que hizo historia accediendo a la primera final de Liga de su historia y certificando la primera clasificación de la entidad para la UEFA Futsal Champions League. Su rendimiento sobre la pista le llevó a ser nominado a Mejor Jugador de la LNFS justo antes de emprender su aventura en Portugal.

A su palmarés colectivo en Lisboa, donde además fue elegido MVP de la Taça de Portugal en 2023, se suman unos grandes números. Nunes ha finalizado la temporada 2025/26 con un total de 34 partidos disputados —entre Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supercopa y UEFA Futsal Champions League—, en los que ha anotado 18 goles y ha repartido 21 asistencias. Esa evolución también se ha reflejado en la máxima competición continental, donde firmó nueve asistencias en siete partidos de Champions. Con su regreso, el Illes Balears Palma Futsal recupera a un jugador que conoce la filosofía del club, cuenta con la total confianza de Antonio Vadillo y quiere seguir compitiendo por todos los títulos.

El regreso de Diego Nunes al Illes Balears Palma Futsal, donde recuperará el dorsal 17, supone mucho más que un nuevo reto deportivo para el brasileño. El ala reconoce que volver a Son Moix era un objetivo personal desde el mismo momento en que se marchó: “Era un deseo, no solo mío sino también de mi familia. Ellos fueron muy felices aquí también”, asegura el internacional brasileño, que recuerda con especial cariño sus primeros pasos en Mallorca. “El Palma me acogió cuando yo no tenía un nombre, no era conocido. Miquel Jaume, Tirado y Vadillo apostaron mucho por mí y Vadillo hizo un gran trabajo conmigo. Desde que me fui, mi deseo siempre fue volver”, ha explicado.

El brasileño también ha puesto en valor la exigencia que supone regresar a la liga española, una competición que considera el mayor escaparate del fútbol sala mundial: “Jugar la liga española es un sueño para cualquier jugador. Es la mejor liga del mundo y aquí todos los partidos son grandes partidos”, afirma. En este sentido, reconoce que una de las razones que más peso ha tenido en su decisión ha sido volver a competir al máximo nivel. “Mi deseo siempre fue volver a la mejor liga y representar al Palma. Estos años que no he estado el Palma ha ganado mucho y yo quiero estar en esos partidos importantes”, ha añadido.

Nunes considera que su etapa en el Benfica le ha permitido regresar siendo un futbolista mucho más completo. “He ganado madurez, más conocimiento del juego y más responsabilidad”, señala. El brasileño explica que en Portugal tuvo que asumir un papel protagonista y que esa experiencia le servirá para ayudar al grupo. “En Benfica tuve que asumir un rol muy importante y vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande. El Palma ya cuenta con jugadores muy experimentados, pero aportaré mi granito de arena al equipo, ayudaré a los compañeros en lo que pueda y seré uno más”, destaca.

Por último, el brasileño asegura que volver a Palma supone reencontrarse con un lugar muy especial tanto para él como para su familia. “Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. No es solo un club de fútbol sala, es una familia”, afirma. Nunes recuerda el cariño recibido durante su primera etapa y confía en volver a celebrarlo junto a la afición. “Siempre que estuve aquí me sentí muy feliz y muy acogido por la gente. Vuelvo a casa y espero darles muchas alegrías”, ha concluido.