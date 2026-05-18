SUCESOS

Detenido en Palma a un hombre por agredir sexualmente a su hija menor durante más de dos años

La víctima fue quien denunció los hechos el pasado mes de abril, lo que llevó a la Policía Nacional a abrir una investigación que culminó con la detención del padre la semana pasada.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Detenido en Palma a un hombre por agredir sexualmente a su hija menor durante más de dos años
Detenido en Palma a un hombre por agredir sexualmente a su hija menor durante más de dos años | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Según la denuncia interpuesta en abril por la propia víctima, su padre la sometía a tocamientos y otras prácticas sexuales durante los momentos en que se quedaban solos en casa, llegando a obligarla a ver películas de contenido erótico con la excusa de que aprendiera.

La menor declaró que las agresiones se prolongaron durante más de dos años y que se produjeron de forma diaria. Los hechos cesaron cuando el progenitor abandonó el domicilio familiar por problemas con su madre. Fue entonces cuando la joven se decidió a denunciar.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional, la UFAM, que tras confirmar los hechos localizó al sospechoso. El pasado miércoles fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

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