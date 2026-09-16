El detenido por el apuñalamiento mortal de Son Gotleu (Palma) ingresa en un centro de menores

Un juzgado de menores ha ordenado el ingreso en un centro de internamiento del joven que fue detenido tras el apuñalamiento mortal en la calle Indalecio Prieto de Palma. Cabe recordar que este martes la Policía Nacional había informado de que el arrestado es menor y está acusado de un delito de homicidio.

Según ha detallado el Cuerpo, los hechos se produjeron el pasado domingo por la noche, cuando sobre las 22.50 horas se recibieron varias llamadas en el 091 alertando de que un joven había sido apuñalado y que estaba en el suelo con una herida sangrante abierta en el pecho. Varias patrullas se personaron en el lugar y observaron en la calle Indalecio Prieto a una multitud de personas alrededor de un varón postrado en el suelo. Junto al herido, había un ciudadano que le estaba asistiendo taponándole la herida con una camiseta.

En ese momento, se personó una ambulancia que asistió a la víctima, le realizó maniobras de reanimación y trasladó al herido a un centro hospitalario donde falleció horas después. Los agentes se entrevistaron con varios testigos y recabaron información sobre lo sucedido. Algunos de ellos indicaron que se había producido una discusión que derivó en una pelea en un callejón próximo donde se produjo la puñalada, tras lo cual la víctima se desplomó y el agresor huyó.

Los agentes efectuaron varias batidas por la zona para localizar al agresor y el arma homicida, aunque no encontraron ningún tipo de arma ni objeto que hubiera podido ser utilizado para ocasionar la lesión, ni a ningún individuo con las características aportadas por los testigos.

No obstante, sobre las 01.00 horas, una patrulla localizó en el parque Orson Wells a un joven que se correspondía con la descripción física del agresor. Éste estaba agitado y tembloroso, por lo que los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, tomando declaraciones a los testigos y practicando gestiones para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes comprobaron que el detenido, que estaba indocumentado, era menor de edad, por lo que tramitaron el atestado y comunicaron los hechos a la Fiscalía de Menores. Tanto la víctima como el presunto agresor son de origen argelino.