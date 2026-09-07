Detectan una vivienda precaria y sobreocupada en la que vivían hasta 30 personas en Manacor

La Policía Nacional y el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern han localizado en Manacor una vivienda sobreocupada en la que convivían hasta 30 personas. Según han informado la Jefatura Superior de Baleares y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa conjunta, la vivienda se detectó el pasado mes de agosto en Manacor.

El estado del inmueble era inacabado y precario, y no ofrecía condiciones óptimas ni seguras para la convivencia de personas en su interior. Dentro de una misma propiedad, se encontraron hasta seis habitaciones delimitadas, algunas de ellas, por cortinas. También había un techado en el patio en el que llegaron a dormir hasta seis personas, según manifestaron a los agentes los ocupantes. Igualmente, se encontraron varias cocinas, tres baños comunes y una escalera que contaba con varios puntales de obra a modo de barandilla, así como diversas estancias de la vivienda con agujeros y desperfectos.

A pesar de las condiciones en las que se encuentra la vivienda, los ocupantes abonaban entre 80 y 100 euros por persona al propietario, que se aprovecha de las necesidades habitacionales de estas personas. El propietario cobraba presuntamente estos alquileres independientemente de la cantidad de personas que hubiera en el interior de la habitación incluyendo los que residían bajo el techado exterior.

En el momento de la inspección, se encontraron a siete de los ocupantes en el inmueble, que fueron identificados por los agentes de Policía Nacional. Fueron ellos mismos los que señalaron que, en determinados momentos, habían llegado a convivir hasta 30 personas en la vivienda, evidenciando el elevado grado de sobreocupación. La superficie catastral del inmueble es de 90 metros cuadrados de vivienda, 103 metros cuadrados de almacén y otros 35 de aparcamiento, aunque se utilizaba toda la superficie (228 metros cuadrados) como vivienda.

El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la ley de vivienda de Baleares, la sobreocupación está tipificada como una infracción muy grave, que se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Desde la Conselleria han señalado que este caso de sobreocupación de una vivienda no es el primero que se detecta en Mallorca y han agradecido la colaboración ciudadana para detectar estas irregularidades.