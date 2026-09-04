Pedro Marín: "Necesitamos que los refuerzos policiales sean preventivos en Playa de Palma"

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, Pedro Marín, hace un balance positivo de la temporada turística y, especialmente, del refuerzo de la presencia policial en la zona. En una entrevista este viernes en Onda Viajera Baleares, en el programa 'Illes Balears en la Onda', Marín ha destacado el trabajo conjunto de la Policía Local, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno para mejorar la seguridad y combatir el incivismo. Sin embargo, considera necesario incrementar todavía más el número de agentes y, sobre todo, adelantar los refuerzos al inicio de la temporada alta, que en Playa de Palma comienza el 1 de abril.

En cuanto a la actividad turística, los hoteleros aseguran que las ocupaciones de este verano han sido similares a las de 2025, aunque destacan el avance de la desestacionalización. Según Marín, en marzo estuvo abierto cerca del 77% de los establecimientos asociados y en abril el porcentaje alcanzó el 95%, con ocupaciones superiores al 70%. El presidente de los hoteleros considera que alargar la temporada también facilita la contratación de trabajadores, aunque reconoce que la falta de personal continúa siendo una preocupación para el sector.

La vivienda y el alquiler vacacional son otros de los asuntos que preocupan a los hoteleros de Playa de Palma. Marín ha respaldado la utilización del Registro de la Propiedad para controlar los alquileres de corta duración y combatir la oferta ilegal, y se ha mostrado partidario de eliminar el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares. A su juicio, el uso turístico de viviendas situadas en suelo residencial contribuye a agravar el problema de acceso a la vivienda y ha defendido que no se renueven las licencias turísticas cuando finalicen sus periodos de vigencia.

Por otra parte, la Asociación de Hoteleros reclama una mayor inversión pública para completar la transformación de Playa de Palma, especialmente en infraestructuras, movilidad, aparcamientos y mantenimiento de las zonas ajardinadas. Marín ha puesto el foco en el estado del paseo marítimo y en la pérdida de arena de la playa, y ha reclamado que parte de los recursos del Impuesto de Turismo Sostenible se destinen a su regeneración.

Además, ha valorado muy positivamente la organización del eclipse total de agosto y ha animado a participar el próximo 10 de octubre en la jornada de limpieza de playas Alerta Eco de Europa FM, que contará con el apoyo de los hoteleros de Playa de Palma.