El delegado del Gobierno en Baleares asegura que "hay trabajo, unidad y confianza" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la manifestación este viernes en Palma

Ante las peticiones de comerciantes y restauradores de Palma de un mayor despliegue y coordinación policial ante la convocatoria de la manifestación del grupo ‘Blocus’, y con el precedente de disturbios y saqueos en manifestaciones similares en Barcelona o Bilbao, el nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, no ha querido este jueves hacer declaraciones ni anuncios al respecto.

La decisión se ha tomado, ha dicho, por respeto, a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo): "Ahora es el momento de estar con ellas, es momento de expresar nuestra solidaridad", ha dicho, llamando no obstante a la tranquilidad asegurando que en las próximas horas "habrá información" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Delegación del Gobierno en las Islas.

Recordemos que las asociaciones de comerciantes y restauradores pidieron una reunión con el nuevo delegado, que tomó posesión del cargo esta misma semana relevando a Alfonso Rodríguez.

MINUTO DE SILENCIO

Pons ha hecho estas declaraciones tras el minuto de silencio que ha convocado la Delegación del Gobierno en Baleares a las 12 de mañana ante la sede de la institución en Palma, en la calle Constitució, al que han acudido miembros de la Delegación, del Govern y de diferentes instituciones de las Islas. La presidenta del Govern, Marga Prohens, finalmente no ha asistido pese a tenerlo agendado. Sí lo ha hecho la vicepresidenta segunda y consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas.

El delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, ha expresado en declaraciones a los medios su "desolación y conmoción" por el accidente y su solidaridad con los afectados: "Toda la comunidad de Baleares está desolada, ahora es el momento de estar con las personas y con las familias", ha señalado, a la vez que ha destacado que todas las instituciones baleares se han sumado a las muestras de pésame.

Preguntado sobre la joven mallorquina desaparecida en el accidente, Pons ha asegurado “no tener noticias” como delegado del Gobierno en las Islas.

También ha mostrado su reconocimiento a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencias y sanitarios desplegados en la zona. A su entender, "hoy es un día para estar cerca de las víctimas y luego será el momento de tomar medidas".