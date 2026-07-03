Delegación de Gobierno niega que se hayan superado las previsiones con la regularización de migrantes y asegura que habrá recursos

Según el delegado, Alfonso Rodríguez, la cifra de 10.000 expedientes que se había publicado correspondía al procedimiento ordinario y no al extraordinario que está en marcha, cuyo volumen, ha asegurado, no podía estimarse con antelación. Ha garantizado que habrá personal y recursos suficientes para tramitar todos los expedientes, que deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses, y ha dicho que el proceso "se seguirá desarrollando a través de un plan de choque de extranjería".

El delegado del Gobierno también ha criticado al Govern por, ha dicho, generar un relato injusto sobre el impacto de la inmigración en los servicios públicos, y le ha acusado de "querer trabajadores, pero invisibilizados, y que no estén en los centros de salud".

Además, ha defendido que esta regularización tendrá efectos positivos para la economía de Baleares, al favorecer el empleo, reducir la economía sumergida y "ampliar los derechos de personas que ya trabajan en las islas".