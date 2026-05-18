La cuarta semana de huelga médica arranca con un seguimiento del 80% en Baleares

La cuarta semana de huelga médica en Baleares para reclamar un Estatuto Marco propio ha arrancado este lunes con un seguimiento del 80% en las consultas externas hospitalarias y del 50% en atención primaria. La cifra, según la información facilitada por Simebal, asciende al 90% en los servicios de anestesiología, radiología y quirúrgicos y se sitúa en el 65% entre los MIR.

Las movilizaciones, como viene siendo habitual, constarán de una concentración diaria en las puertas de los hospitales públicos del archipiélago y culminará con dos protestas que tendrá lugar el jueves. Una, a las 11.00 horas, se realizará en el Hospital Can Misses de Eivissa; la otra, a las 18.30 horas, en la plaza de la Reina de Palma.

El presidente del sindicato médico de Baleares, Miguel Lázaro, ha lamentado el hecho de tener que llegar a la cuarta semana de huelga en lo que va de año, dado que "significa que no ha habido ningún acuerdo ni negociación" en lo que respecta al nuevo Estatuto Marco. Lázaro, en declaraciones a los medios de comunicación, ha exigido al Gobierno que abra una mesa de negociación interministerial en la que estén presentes los responsables de Sanidad, Función Pública y Hacienda.

Es necesario, ha sostenido, porque "esto ya no es un problema de los médicos sino de salud pública", dado que en las tres semanas anteriores de movilizaciones se han suspendido dos millones de actos médicos y se espera que en junio la cifra se eleva a los tres millones. "Instamos al presidente del Gobierno a abrir esta mesa de negociación, porque los ciudadanos, los pacientes y los médicos lo merecen", ha subrayado.

La intención de los sindicatos médicos es que se elabore un Estatuto Marco que sea exclusivo para el colectivo que les permita negociar sus propias condiciones laborales y retributivas y acometer una reclasificación profesional acorde con su responsabilidad y especialización.

Lázaro ha hecho un llamamiento a los médicos MIR a mantener el compromiso con las movilizaciones, dado que el nuevo Estatuto Marco "será el faro que guiará su vida profesional". "Tienen un sueldo muy pequeño y entiendo que les está afectando, pero espero que mantengan el compromiso, aunque sea parcial, durante estos cuatro días", ha incidido.

Además, ha considerado que los servicios mínimos impuestos por el IBSalut son "muy altos, más que en los días festivos". "No queremos impugnarlos, pero son altísimos y condicionan el número de médicos que pueden sumarse a la huelga", ha justificado.

En una línea similar se ha expresado, también en declaraciones a los medios, el médico del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Son Espases Jaume Bonnin. "Una semana más de huelga reivindicando lo mismo que el primer día, el Ministerio de Sanidad no nos escucha", ha criticado.

Bonnin ha puesto el foco en la necesidad de reformular el sistema de guardias de 24 horas, que les empuja a tener que operar a pacientes "de madrugada y sin dormir", y a que estas tributen a efectos de la jubilación y sean abonadas como horas extras. "No nos gusta tener que hacer huelga, pero nos obligan a ello, y perdemos dinero", ha sentenciado.