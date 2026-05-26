Cort pide al Gobierno poder destinar libremente el superávit y remanentes del presupuesto municipal

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una iniciativa del PP para pedir al Gobierno de España que las entidades locales con cuentas saneadas, como es el caso de Cort, puedan destinar libremente el superávit y los remanentes del presupuesto municipal.

Esta es una de las propuestas de resolución del Debate del Estado de la Ciudad, que se han debatido y votado en la segunda sesión plenaria este martes, que finalizará con la intervención del alcalde de Palma, Jaime Martínez. En la defensa de esta propuesta, la regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha subrayado que el Ayuntamiento cuenta con estabilidad presupuestaria y que, por ello, "tiene derecho" a decidir qué hace con el dinero municipal.

"No es justo que sea desde Madrid que digan lo que hay que hacer", ha sostenido, para después cargar contra el PSOE por, a su entender, ser "incapaz" de reconocer "algo bueno".

MÉS per Palma y Unidas Podemos han votado a favor de esta propuesta al compartir la necesidad que los ayuntamientos puedan destinar estos fondos libremente. No obstante, el regidor ecosoberanista, Miquel Àngel Contreras, ha reprochado al PP que esta regla que la iniciativa pretende cambiar fue aprobada por los 'populares'.

Por parte de Vox, con los votos favorables de este grupo y del PP, ha salido adelante pedir al equipo de gobierno que presente el Plan de Inversiones 2026, así como el Programa Financiero.

En este bloque han sido rechazadas las propuestas de MÉS per Palma, Unidas Podemos y PSOE. En concreto, las dos primeros grupos reclamaban aumentar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas vacías y crear un nuevo impuesto municipal a las segundas residencias de lujo.